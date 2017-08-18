Kur’an kursu öğrencileri belgelerini aldı

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünce Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi ve Kültür Merkezinde 2 aydır devam eden Kur’an kursu sona erdi. Başta Elifba olmak üzere Diyanet tarafından belirlenmiş çeşitli dini kitaplardan da eğitimler alan toplam 88 çocuk için velilerin de katılımıyla veda etkinliği düzenlendi. Ailelerinin önünde hep birlikte Salavat-ı Şerife getirerek dua okuyan minikler, izleyenlerden tam puan aldı. Büyükşehir

Belediyesince ikramların yapıldığı etkinlikte, çocuklar Van Müftülüğü onaylı kurs tamamlama belgelerini Kur’an Kursu Hizmetleri Müdürü Ayhan Topal ve kurs hocası Evin Öner’in elinden aldı.

Miniklerin aileleri, Büyükşehir Belediyesine ve eğitmenlere teşekkür ettiler.