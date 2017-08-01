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Kur’an kursu çocuklarına trafik eğitimi

İnönü’de İlçe Müftülüğü ve Emniyet Amirliği işbirliği ile Kur’an kursu çocuklarına trafik eğitimi verildi.

01 Ağustos 2017 Salı 15:24
Kur’an kursu çocuklarına trafik eğitimi

’’Karayolları Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı’’ kapsamında, Trafik Dedektifleri Projesi ile yaz tatilinde Ku’ran kursuna giden yaklaşık 100 çocuğa, trafik bilincin kazandırılması adına eğitim verildi. İnönü Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde çocuklara İnönü Emniyet Amirliği’nde görevli trafik polisleri Zehra Çiftçioğlu ve Halil Ceylan, fotoğraf, video gibi görsel materyaller sunarak detaylı anlatımda bulundu.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:24
  1. Ceylan
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