Kur'an-ı Kerim'i parmaklarıyla ezberliyorlar

Halkalı'da 2012 yılında açılan Çamlıkaltı Kur'an-ı Kursu, 2014 yılında görme engellilere de eğitim vermeye başladı. Görme engellilerin Kur'an-ı Kerim'e olan meyillerini fark eden kurs yöneticileri ama öğrenciler için yatılı hafızlık kursu açmaya karar verdi. Bu kapsamda kursta, bahçe düzenlenmesinden kapıdaki kabartmalı sarı şeritlere, yatak odalarının ve diğer yaşam alanlarının ergonomisine varıncaya kadar bir dizi düzenleme görme engelliler için özel olarak tasarlandı.

Kursta eğitime başlayan öğrencilere ilk olarak Braille alfabesi (kabartma yazı) ile Türkçe sonrasında Arapça okuma öğretiliyor. Braille alfabesi ile okumayı öğrenen öğrenciler daha sonra Kur'an-ı Kerim eğitimine başlıyor. Kursta, 4 Ağustos 2014 yılından bu yana yaz kursları kapsamında 70'ten dan fazla görme engelli, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumayı ve temel dini bilgileri öğrendi. Bu süreçte yetenekli öğrenciler, hafız olmaları için kursa yatılı olarak alındı.

Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumayı öğrenen öğrenciler görme engelli hocaları eşliğinde hafızlık denemelerine başlıyor. Bu aşamayı geçen öğrenci normal öğrencilerle birlikte hafızlık eğitimine başlıyor. Hafızlığı bitiren kadarda bu sınıfta eğitimlerine devam ediyor. Kursta şuanda 10 görme engelli hafızlık eğitimine devam ediyor.

Braille alfabesi ile basım matbaası bulunan kursta, başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere öğrencilerin bütün ders kitapları ile Arapça kitaplarının basımı Braille alfabesi ile yapılıyor. Kursun sesli kütüphanesinde de birçok sesli kitap bulunuyor ve burada öğrencileri derslerine hem çalışabiliyor ve kitap dinleyebiliyor.