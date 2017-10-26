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Kuran-ı Kerim'e basmayan kedi hayretler içinde bıraktı!

Sahibi ne yaparsa yapsın Kuran-ı Kerim'e basmayan kedi izleyenleri hayretler içinde bıraktı.

26 Ekim 2017 Perşembe 20:18

Fas'ta çekilen videoda, sahibinin uğraşlarına rağmen Kuran-ı Kerim'in üzerine basmayan kedinin görüntüleri yer alıyor. Sahibi halının üzerine konan Kuran-ı Kerim'in üzerinde elini dolaştırarak kediye yemek vermesine rağmen, kedi o bölgeden geçmiyor. Kedinin sahibi bu sefer yere başka bir kitap koyuyor. Elini tekrar kitabın üzerinde dolaştırarak kediye yiyecek verdiğinde kedinin kitabın üzerine bastığı görülüyor.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 20:18
  1. Kuran-ı Kerim
  2. kedi
  3. Kuran-ı Kerim'e basmayan kedi
  4. Fas
  • Dogru söz Dogru söz 1 sa önce
    Kedi bile pek çok profesör denakıllıyaratıcıyı tanıyor
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