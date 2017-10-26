Kuran-ı Kerim'e basmayan kedi hayretler içinde bıraktı!
Sahibi ne yaparsa yapsın Kuran-ı Kerim'e basmayan kedi izleyenleri hayretler içinde bıraktı.26 Ekim 2017 Perşembe 20:18
Fas'ta çekilen videoda, sahibinin uğraşlarına rağmen Kuran-ı Kerim'in üzerine basmayan kedinin görüntüleri yer alıyor. Sahibi halının üzerine konan Kuran-ı Kerim'in üzerinde elini dolaştırarak kediye yemek vermesine rağmen, kedi o bölgeden geçmiyor. Kedinin sahibi bu sefer yere başka bir kitap koyuyor. Elini tekrar kitabın üzerinde dolaştırarak kediye yiyecek verdiğinde kedinin kitabın üzerine bastığı görülüyor.