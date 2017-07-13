Kur’an-ı Kerim kursu öğrencileri şehitleri andı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 11-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen program kapsamında Çorlu Müftülüğü bünyesinde açılan yaz dönemi kurslarının öğrencileri ile Çorlu Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen kurslara katılan kursiyerler Çorlu Şehitliği’nde düzenlenen programa katılarak şehitleri andı.

Törende konuşan Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, “Bugünkü etkinliğin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çorlu’da şehitlikle, şehitlerimizle beraberiz. Ben inanıyorum ki şehitlerimiz de boşuna şehit olmadıklarını, bu kadar gencin şehit olmaya hazır olduğunu hissettiklerini düşünüyorum. Böyle bir etkinlik yaptığı için müftülüğümüze çok teşekkür ediyorum” dedi.

“15 Temmuz’u çok iyi anlamamız gerekiyor”

“Gerçekten 15 Temmuz’u çok iyi anlamamız gerekiyor” diyen Kaymakam Kılıç, “Geçmişte biz aslında Çanakkale’yi yaşadık, kurtuluş savaşını yaşadık. Bağımsızlık mücadelesini yaşadık. Tarihte atalarımız onları yaşamıştı ama 15 Temmuz’da da biz bir şeyler yaşadık. İleride torunlarımıza anlatacağımız çok değerler yaşadık. Millet olarak ayağa kalktık, devletimize, milletimize sahip çıktık, tek yürek olduk. Hep beraber nöbetlerde bir birimizi daha çok sevdik. Her sene etkinliklerimiz, anma törenlerimiz devam edecek. Böyle bir etkinlikte inşallah bu ruhu daha iyi anlayabiliriz ki ülkemiz daha ileri gidebilsin. Görüyorsunuz, etrafımızda dünya devletlerine baktığımız zaman ülkemizle ilgili olarak aldıkları kararlarda bizi yalnızlaştırmaya çalışıyorlar. Biz bir ve beraber olarak bu süreçten de çok iyi çıkacağımızı düşünüyorum. Bazen 15 Temmuz’u şöyle de anlamak gerekiyor. Bazen iyi ki de oldu, olmasaydı daha da farklı şeyler ortaya çıkabilirdi diye düşünüyoruz. Devletimiz bundan sonra daha dik, daha seçilmiş olarak inşallah muasır medeniyetler seviyesinde daha da yükseğe çıkacaktır diye düşünüyorum ki bu siz gençler sayesinde olacak. Biz Alevi, Sünni, sağ, sol, Türk, Kürt diye bölünmeye çalışıldık” diye konuştu.

“Güçlü Türkiye çok önemli”

Geçen hafta Bosna ve Balkanlar gezisinde bulunduğunu da sözlerine ekleyen Kaymakam Kılıç, “Orada Müslüman kardeşlerimiz hakikaten şunu hissettiriyorlar. Ne kadar güçlü Türkiye olursa o kadar bağımsız ve özgür yaşayacaklarını biliyoruz. Türkiye’den de bunu bekliyorlar. Bu sadece Balkanlar için değil, Arap dünyası için de böyle, Türki Cumhuriyetler için de böyle. Güçlü bir Türkiye için de bizim burada hep beraber bir olarak bu 15 Temmuz’un ne için olduğunu ve o birlik, beraberliği niçin yaptığımızı iyi anlamamız, iyi özümsememiz gerekiyor ve gençlerimizin bunu iyi anlamaları gerekiyor. İnanın zaman çok çabuk geçiyor. Belirli mevkilere kısa sürede sizler geleceksiniz, görev alacaksınız” şeklinde konuştu.

“Dininizi doğru kaynaklardan öğrenin”

Çorlu Müftüsü Adem Gülmek ise, İlçe Müftülüğünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Allah böylesine acı tabloları ülkemize bir daha yaşatmasın. O yüzden dininizi güzel öğrenin. Dininizi doğru öğrenin, dininizi doğru kaynaklardan öğrenin. Hayatınızın, maneviyatınızın yegane sahibi Rabbimizin lütfuyla yine sizler olun. Rabbim vatanımıza, milletimize böyle en büyük fedakarlığı yapan evladın annesi olması şerefini kendisine bahşetmiş, böyle bir hazırlığımız yoktu. Kendisini görünce programdan haberdar etmek istedik. Rabbim şehadeti hepimize nasip eylesin. Rabbim bizi vatanımız için, milletimiz için namusumuz için, bayrağımız için son nefesine kadar çalışan kullarından eylesin” dedi.

Konuşmaların ardından şehitler dualarla anıldı.