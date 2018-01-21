Kuraklığa çözümü, solucan gübresi ile buldular

AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Fakültesinden yardımcı doçentler Fevziye Şüheyda Hepşen Türkay, Mustafa Kan ve Arzu Kan ve ilgili kurumların iş birliğinde "Vermikompost Üretimini ve Kullanımını Öğretiyor, Toprağımıza ve Ekonomimize Can Katıyoruz" isimli bir proje hazırlandığını söyledi.

Proje için KOP İdaresine yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığını ve çalışmanın desteklenmesinin kararlaştırıldığını belirten Karakaya, bu kapsamda fakülte bünyesinde bir vermikompost üretimi (solucan gübresi) tesisi kurduklarını dile getirdi.

Kırşehir ve bölgesinde yağışların az olması nedeniyle sulu tarımda bazı zorluklar yaşandığını anlatan Karakaya, solucan gübresi ile yenilenen toprağın suya yüzde 20 daha az ihtiyaç duyduğuna işaret etti.

Karakaya, şöyle devam etti:

"Su sıkıntısının yaşandığı bölgelerdeki arazilerde toprağın suya daha az ihtiyaç duyar hale getirilmesi çok önemli. Solucan gübresi, toprağı yenileyeceği için neredeyse su ihtiyacını yüzde 20 gideriyor. Toprağa normalde 100 birim su veriyorsanız, toprak solucan gübresiyle yenilediğinde 80 birim su verir hale geliyorsunuz. Bu çalışmayla belki üretim çeşitliliğini de artıracak birçok etkiye sahip olacağız. Solucan gübresiyle toprağımızı yenilediğimizde Kırşehir'de belkide yeni bir toprak türüne sahip olacağız."

Kurdukları tesiste üretime geçmeye hazırlandıklarını ifade eden Karakaya, bu konuda çiftçilere eğitim de verileceğini bildirdi. Karakaya, şunları kaydetti:

"Hem eğitim vereceğiz hem de üretim yapacağız. Solucan gübresi sayesinde az suyla sulu tarıma imkan sağlayacağız. Biz solucan gübresiyle toprağı yeniledikçe hem su ihtiyacımız azalacak hem de bitki verimliliğimiz artacak. 3 bin ağaç diktik, 3 yıldır bekliyorum yerinden oynamıyor. Çünkü, toprak organik olarak bunu besleyecek durumda değil. Kuraklığa bağlı su ihtiyacı giderek artıyor. Solucan gübresi kullandığımda belki o ağaçlar bir yılda bir iki metre yükselecek. Bunlar ileriye dönük bu bölgenin ihtiyacı olan güzellikler. Her yıl sonuçlarımızı test edeceğiz. KOP da bu projeyi takip ediyor olacak."

Karakaya, KOP'un desteğiyle bu tesisi büyüterek bölgeye hizmet edebilir hale getireceklerini de sözlerine ekledi.

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Türkay da proje ile üniversitenin vermikompostalama konusunda çiftçilere öncülük etme görevi üstleneceğini söyledi.