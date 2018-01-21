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Kuraklığa çözümü, solucan gübresi ile buldular

Son yıllarda yağışların az olması nedeniyle su sıkıntısı yaşanan Kırşehir'de bozkırlar, Ahi Evran Üniversitesinin (AEÜ) hazırladığı, Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresinin desteklediği solucan gübresi projesiyle yenilenerek suya daha az ihtiyaç duyar hale getirilecek.

21 Ocak 2018 Pazar 14:46
Kuraklığa çözümü, solucan gübresi ile buldular

AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Ziraat Fakültesinden yardımcı doçentler Fevziye Şüheyda Hepşen  Türkay, Mustafa Kan ve Arzu Kan ve ilgili kurumların iş birliğinde "Vermikompost  Üretimini ve Kullanımını Öğretiyor, Toprağımıza ve Ekonomimize Can Katıyoruz"  isimli bir proje hazırlandığını söyledi.

Proje için KOP İdaresine yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığını ve  çalışmanın desteklenmesinin kararlaştırıldığını belirten Karakaya, bu kapsamda  fakülte bünyesinde bir vermikompost üretimi (solucan gübresi) tesisi kurduklarını  dile getirdi.

Kırşehir ve bölgesinde yağışların az olması nedeniyle sulu tarımda  bazı zorluklar yaşandığını anlatan Karakaya, solucan gübresi ile yenilenen  toprağın suya yüzde 20 daha az ihtiyaç duyduğuna işaret etti.

Karakaya, şöyle devam etti:

"Su sıkıntısının yaşandığı bölgelerdeki arazilerde toprağın suya daha  az ihtiyaç duyar hale getirilmesi çok önemli. Solucan gübresi, toprağı  yenileyeceği için neredeyse su ihtiyacını yüzde 20 gideriyor. Toprağa normalde  100 birim su veriyorsanız, toprak solucan gübresiyle yenilediğinde 80 birim su  verir hale geliyorsunuz. Bu çalışmayla belki üretim çeşitliliğini de artıracak  birçok etkiye sahip olacağız. Solucan gübresiyle toprağımızı yenilediğimizde  Kırşehir'de belkide yeni bir toprak türüne sahip olacağız."

Kurdukları tesiste üretime geçmeye hazırlandıklarını ifade eden  Karakaya, bu konuda çiftçilere eğitim de verileceğini bildirdi. Karakaya, şunları  kaydetti:

"Hem eğitim vereceğiz hem de üretim yapacağız. Solucan gübresi  sayesinde az suyla sulu tarıma imkan sağlayacağız. Biz solucan gübresiyle toprağı  yeniledikçe hem su ihtiyacımız azalacak hem de bitki verimliliğimiz artacak. 3  bin ağaç diktik, 3 yıldır bekliyorum yerinden oynamıyor. Çünkü, toprak organik  olarak bunu besleyecek durumda değil. Kuraklığa bağlı su ihtiyacı giderek  artıyor. Solucan gübresi kullandığımda belki o ağaçlar bir yılda bir iki metre  yükselecek. Bunlar ileriye dönük bu bölgenin ihtiyacı olan güzellikler. Her yıl  sonuçlarımızı test edeceğiz. KOP da bu projeyi takip ediyor olacak."

Karakaya, KOP'un desteğiyle bu tesisi büyüterek bölgeye hizmet  edebilir hale getireceklerini de sözlerine ekledi.

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Türkay da proje ile  üniversitenin vermikompostalama konusunda çiftçilere öncülük etme görevi  üstleneceğini söyledi.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 14:46
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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