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Kurak dere 100 yıl sonra akmaya başladı

Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi’ne bağlı Dereköy’de bulunan ve yaklaşık 100 yıldır su akmayan kurak dere, 6.6 şiddetindeki depremin ardından yeniden akmaya başladı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:42
Kurak dere 100 yıl sonra akmaya başladı

Gümüşlük Mahallesi’ne bağlı Dereköy’de bulunan kurak dere, 6.6 şiddetindeki depremin ardından yeniden akmaya başladı. Köy sakinlerinin iddiasına göre, yaklaşık 100 yıldır kuru olan dereden sadece kış aylarında yağmur sularının aktığı öğrenildi. Depremin ardından derenin yeniden akmaya başladığını gören köy sakinleri şaşkına döndü.

"Dere kuraktı"

Dereköy Mahalle Muhtarı Cemal Akhan depremin ardından derenin yeniden akmaya başladığını belirterek, "Normalde bu derede su akmazdı yaz aylarında. Depremden sonra akmaya başladı. Bu su bir yerden değil dört beş noktadaki suyun birleşmesiyle akıyor. Kaynak suyu olup olmadığını bilemiyoruz şu an. 80 ve 90 yaşlarındaki büyüklerimiz yıllar önce bu derede su aktığını söylüyorlar. Biz de ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Kışları yağmur suları akardı. Bu mevsimde su akmazdı kuraktı dere şimdi depremden sonra yeniden akmaya başladı" dedi.

Köy sakinleri şaşkına döndü

61 yaşındaki köy sakini Hüseyin Bakan ise ilk defa yaz aylarında dereden su akarken gördüğünü ifade etti. Akan, kış aylarında yağmur sularının aktığını ama yaz ayında yaşanan doğa olayından derede yeniden su akmaya başladığını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:42
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