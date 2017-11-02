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'Kurabiye mi bu, yiyorsun Engin?'

Hikmet Genç, bugünkü köşesinde CHP’li Engin Altay’ın mecliste sarf ettiği ‘Cumhurbaşkanını kimseye yedirmeyiz, onu biz yiyeceğiz’ sözlerine değindi.

02 Kasım 2017 Perşembe 09:02
'Kurabiye mi bu, yiyorsun Engin?'

AK Parti'ye karşı girdiği seçimleri sürekli kaybeden CHP'nin Grupbaşkanvekili olan Engin Altay, mecliste ‘diktatör’ tartışmalarının yaşandığı anlarda söz alarak AK Parti’li Bülent Turan'a verdiği cevapta  "Bu ülkenin Cumhurbaşkanını ne dış odaklara ne de darbecilere yedirmeyiz, onu sandıkta biz yiyeceğiz. Onu sandıkta biz yiyeceğiz." demişti.

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, bugünkü ‘Şeddeli eşşek’ başlıklı yazısında ''Bu CHP var ya, harbiden çok güldürükçü bir parti'' diyerek bu konuya değindi.

CHP'LİLERİN GARİPLİKLERİ

CHP’nin tutarsızlıklarını tek tek aktaran Genç, iğneleyici bir üslupla CHP’nin sürekli kendisini yenilediğini belirterek CHP’li isimleri tutarsızlıklarını ve garip davranışlarını sıraladı. Hikmet Genç’in yazısından o bölüm şöyle;

''Öyle merdivene tersten binmek, Mersin’i Güneydoğu’nun incisi, Lefter’i de kaleci yapmak, öyle başbakan gibi söz verip de tutan değiliz, emperyalistlerin anasının sütünden memelerinden burnunu fitil fitil süt meme fırt..vs, gibi komikliklere kimse gülmüyor artık…''

KAÇ DEFA YİYEBİLDİNİZ?

Yazısının devamında CHP’li Engin Altay’ın 'Cumhurbaşkanını biz yiyeceğiz' sözlerini hatırlatan Genç, ''Cumhurbaşkanını sandıkta yiyeceklermiş! Hani diktatördü? Sandıkta diktatör yeniyormuş yani?'' diye sordu. 

CHP’nin AK Parti ile girdiği bütün seçimlerden hezimetle ayrıldığını vurgulayan yazar ''Yahu onca kez seçime, sandığa gittiniz. Gördük kaç defa, yediniz tek tek'' dedi.

ENGİN ALTAY'A O SÖZLERİ HATIRLATTI

Hikmet Genç ''Engin’e bir sorum var'' diyerek CHP’li Engin Altay’a '' ‘Recep Tayyip Erdoğan uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu olarak yargılanacaktır (Haziran 2017)’ diyen sen değil misin Engin?'' diye sordu.

Altay’ın ‘darbecilere yedirmeyiz’ sözünün de altının boş olduğunu belirten Genç '' ‘Darbecilere yedirmeyiz martavalını’ geçelim zaten. ‘Darbeci görürsem önce ben o tankın önüne çıkarım’ diyen maraton Kemal’in, 15 Temmuz’da tankın arkasından nasıl sıvıştığını gördük'' dedi.

MUHARREM İNCE'NİN İTİRAFINI AKTARDI

Hikmet Genç, CHP’li Altay’a ''Yani o kadar uğraştınız, dış odaklar, elin gâvuru, uluslararası bilmem neler yesin diye.., sonra onlar yiyemeyince, ‘kendiniz’ mi yemeye karar verdiniz?'' diye sordu.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kastederek söylediği ''Yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş, çıkmış da yenmiş, dönmüş de yenmiş...'' sözlerini hatırlatan Genç, ''Kurabiye mi bu, yiyorsun Engin?'' ifadelerini kullandı. 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 09:02
  1. Hikmet Genç
  2. Hikmet Genç yazıları
  3. Engin Altay
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  5. biz yiyeceğiz
  • ali telliali telli1 sa önce
    CHP bu haliyle insanlara eğlencelik oldu.Her kafadan bir ses çıkıyor yazık ettiler Atanın partisine yazık çoook yazık.
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    CHP lağım çukuru gibi, nekadar pislik varsa doldurmuşlar ama alıyorda alıyor, geliyor alıyor, dönüyor alıyor! Bunların yılan dilleri ancak kendileri gibi şeytan tiyniyetlileri mutlu ediyor, müslüman Türk milletini ise tiksindiriyor. Ne yazık kı bu ülkede yaşamanın en kötü yanı bu CHP li lağam farelerinin hakaretlerine sabretmek
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    Çok Doğru Yazmışsınız. Aynen Katılıyorum. Siz, Anca Ot Yersiniz.
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