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Kupada dev derbi heyacanı! İki ezeli rakip yarı finalde eşleşti

Akın Çorap Giresunspor'u 2-1'lik skorla eleyen Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile eşleşti.

08 Şubat 2018 Perşembe 01:50
Kupada dev derbi heyacanı! İki ezeli rakip yarı finalde eşleşti

Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, Kadıköy'de Giresunspor'u ağırladı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. Çeyrek final ilk maçını 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip evinde de 2-1 galip gelince yarı finale yükselerek Beşiktaş ile eşleşti.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 01:50
  1. Fenerbahçe
  2. Giresunspor
  3. Akın Çorap Giresunspor
  4. Ziraat Türkiye Kupası
  5. beşiktaş
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