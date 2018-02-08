Kupada dev derbi heyacanı! İki ezeli rakip yarı finalde eşleşti
Akın Çorap Giresunspor'u 2-1'lik skorla eleyen Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile eşleşti.08 Şubat 2018 Perşembe 01:50
Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, Kadıköy'de Giresunspor'u ağırladı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. Çeyrek final ilk maçını 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip evinde de 2-1 galip gelince yarı finale yükselerek Beşiktaş ile eşleşti.
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