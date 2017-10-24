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Kupada büyük sürpriz

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kars 36 Spor, deplasmanda karşılaştığı Altınordu'yu 1-0 yendi ve son 32'ye kaldı.

24 Ekim 2017 Salı 20:10
Kupada büyük sürpriz

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda deplasmanda TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'yu 1-0 yenen Bölgesel Amatör Ligi ekibi Kars 36 Spor, adını 5. tura yazdırdı.

Altınordu: 0 - Kars 36 Spor: 1

Stat: Bornova

Hakemler: Çağdaş Altay, Ata Yıldırım, Emrah Ünal

Altınordu: Berke Özer, Musa Caner Aktaş, Yusuf Yalçın Arslan, Seydi Kayasoy, Ali Mert Aydın, Enis Durak (Dk. 46 Murat Uçar), Berk Erel, Muhammed Rıdvan Özdemir (Dk. 46 Kerim Avcı), Erdoğan Yeşilyurt, Alican Özfesli, Fatih Aktay

Kars 36 Spor: Aykut Demirdelen, Yılmaz Dora (Dk. 87 Burak Can Akıncı), Sarper Salih Ağca, Nazım Berat Karaali, Samet Tosun, Emrah Turan (Dk. 56 Abdurrahman Kırmacı), Nurettin Ecevit (Dk. 76 Kante), Sabahattin Genç, Şükrü Can Yılmaz, Bulut Akbaş, Hakan Tice

Gol: Dk. 90+5 Sabahattin Genç (Kars 36 Spor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Bulut Akbaş, Dk. 77 Yılmaz Dora, Dk. 84 Şükrü Can Yılmaz (Kars 36 Spor), Dk. 38 Yusuf Yalçın Arslan, Dk. 43 Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu)

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 20:10
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