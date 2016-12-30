Kupa hasreti 2 yıla çıktı!

Son iki sezonda şampiyonluğu en büyük rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a kaptıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na ise 2015'te yarı final ve 2016'da da finale veda etti. Sarı-lacivertliler, bu yıl UEFA Avrupa Ligi'nde de son 16 takım arasına kadar ilerleyebildi.

61 MAÇTA 37 GALİBİYET

Fenerbahçe, 2016 yılında oynadığı 61 resmi maçta 37 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, lig, kupa ve Avrupa'da oynadığı maçlarda 37 galibiyetin yanı sıra 13 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. Fenerbahçe, 33 lig, 14'er kez de Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupası karşılaşmalarında mücadele etti.

Süper Lig'de 2016 yılında 33 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik alan Fenerbahçe, ikişer kez Medipol Başakşehir ile Antalyaspor'a, birer defa da Bursaspor ve Atiker Konyaspor'a kaybetti. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında ise 2016 yılında 14 maç yaptı. Bu maçlarda 9 galibiyet alan Fenerbahçe, sahadan 2 beraberlik ve 3 de yenilgiyle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 14 maç oynayan sarı-lacivertliler, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Fenerbahçe, 2016'da çıktığı 61 karşılaşmada 118 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 50 gol gördü.

2016 YILI RESMİ MAÇ TABLOSU

Fenerbahçe'nin 2016 yılında çıktığı resmi maçlarda aldığı sonuçların tablosu şöyle:



KULVAR O G B M A Y

Süper Lig 33 19 8 6 67 26

Türkiye Kupası 14 9 3 2 30 9

Avrupa kupası 14 9 2 3 21 15

TOPLAM 61 37 13 11 118

50

SON 10 YILIN EN FAZLA MAÇI 2016'DA

Fenerbahçe, 2016'da son 10 yıldaki en fazla maça çıktığı dönemini yaşadı.

Son 10 yılda 7 kez 50'nin üzerinde maç yapan sarı-lacivertliler, bu yıl 61 resmi müsabaka oynadı. Fenerbahçe, 2013 ve 2015 yıllarında 56'şar resmi maça çıkmıştı.

Fenerbahçe, maç sayısının artmasıyla galibiyet rakamını da artırdı. Sarı-lacivertliler, son 10 yıl içinde en fazla galibiyet aldığı yılı 2016'da yaşadı. Fenerbahçe, yılı 37 galibiyetle tamamladı. Sarı-lacivertliler geçen yıl 36 galibiyet almıştı.

Fenerbahçe'nin son 10 yılda çıktığı resmi maçlarda aldığı sonuçların tablosu ise şöyle:

Yıl O G B M A Y

2016 61 37 13 11 118 50

2015 56 36 14 6 106 40

2014 36 21 8 7 59 31

2013 56 33 10 13 100 61

2012 59 33 14 12 112 61

2011 36 27 6 3 71 30

2010 49 24 11 14 91 60

2009 54 34 9 11 95 48

2008 54 29 11 14 110 67

2007 51 29 16 6 87 48

2006 54 34 10 10 133

49

İKİ TEKNİK ADAM ÇALIŞTI

Fenerbahçe'de 2016 yılında iki teknik direktör görev aldı. Sarı-lacivertliler, 2015-2016'yı tamamladığı Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile bu sezona da başladı. Fenerbahçe'nin sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa 1. Lig ekibi Monaco'ya elenmesinden sonra sarı-lacivertli yönetim, Pereira'yla yolları ayırdı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in başlamasına 1 hafta kala Hollandalı tecrübeli teknik direktör Dick Advocaat'a emanet edildi. Sarı-lacivertliler, Pereira yönetiminde 2016'da 33 resmi maça çıktı. Bu maçlarda Fenerbahçe, 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Advocaat'ın Fenerbahçe'si ise 2016 yılında 28 maç oynadı. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgiyle sahadan ayrıldı.