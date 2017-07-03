Kumru’da 1001 Hatim Duası!

Kumru Belediyesi ile Kur’an Kursu ve Camileri Yapma ve Yaşatma Derneği ortaklığında düzenlenen 7’nci Kur’an-ı Kerim Ziyafeti ve Binbir Hatim Duası programında vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim ziyafeti yaşadı. Program hatim dualarının okunmasıyla sona erdi.

Çavuşoğlu Mahallesi Binbir Hatim Camisi bahçesinde gerçekleşen programa, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çoruh, Kumru Belediye Başkanı Murat Günan Hatipoğlu, Korgan Kaymakamı Faruk Doğru, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ve vatandaşlar katıldı.