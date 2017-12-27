Kumpasçı hakimler FETÖ’den tutuklu

İslami camiaya yönelik kurulan en büyük kumpaslardan biri olan Hizb-ut Tahrir davalarında, bu zamana kadar imzası olan 50 hakim ve savcının terör örgütü üyeliğinden tutuklandığı, 6 kişinin de yurtdışına kaçtığı bildirildi.

Cebir ve şiddet yöntemini benimsememesine rağmen sudan bahaneler ile zulüm üstüne zulme uğrayan Hizb-ut Tahrir’e yönelik hukuk dışı yargılamalar ile ilgili bir flaş bilgiye daha ulaşıldı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin ceza yağdırdığı Hizb-ut Tahrir’e yönelik yargılamaları yapan mahkemelerin ve temyiz davalarını sonuca bağlayan üst mahkeme üyelerinin neredeyse tamamının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle ya tutuklandığı ya da firari olduğu ortaya çıktı. Çeşitli menfaatlerinden vazgeçemeyen, Batılılara hoş görünmek adına İslâm’dan taviz vermeyi seçen diyalogcu FETÖ’ye karşı yaptığı İslami çalışmalar ile büyük darbe vuran Hizb-ut Tahrir’e açılmış davalarda imzası olan 50 hakim ve savcının tutuklandığı, 6 kişinin de yurtdışına kaçtığı tespit edildi. Hizb-ut Tahrir’i hedef alan yargı mensuplarının arasında ise 17/25 Aralık darbe girişiminde rol alan Zekeriya Öz, “Paralel Yapı” soruşturmaları kapsamındaki tutukluların tahliyesini kararlaştıran Mustafa Başer, MİT gözetiminde Suriye’ye yardım götüren bir TIR’ı durduran ve Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki katliama göz yuman Savcı Özcan Şişman gibi isimlerin yer aldığı belirtildi.



HAKİM RÜŞVETTEN ALINDI



Kendisine muhalif gördüğü tüm kesimleri uydurma deliller ve zorlama yorumlarla cezaevlerine mahkûm eden Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) İslami Kurtuluş Partisi olan Hizb-ut Tahrir’e yönelik yargı zulmünü gündeme getirmeye devam ediyoruz. Hizb-ut Tahrir’in Fatih’te düzenlendiği basın açıklamasına ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın hakiminin meslekten ihraç edilen Balyoz davası hâkimi Zafer Başkurt olduğu öğrenildi. “Uyuşturucu sanıklarına para karşılığı tahliye sözü vermek” iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Başkurt’un HSYK tarafından “resmi sıfatlarının gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunma, irtikâpta bulunma ve rüşvet alma” gerekçesiyle meslekten ihraç edildiği bildirildi.



Yine İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde 2007 yılında açılan bir başka davada, mahkeme başkanı İbrahim Balık, mahkeme üyesi Savaş Çelik, Abdullah Öztürk ve Cumhuriyet Savcısı Adem Özcan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalarda tutuklandı.



FETÖ’CÜLERİ TAHLİYE EDEN HAKİM



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 2009/306 nolu dosyaya bakan mahkeme başkanı Rüstem Eryılmaz, gazeteci ve yazarların kod isimlerle dinlenmesi kararına imza atan mahkemesi üyesi Yakup Hakan Günay da geçtiğimiz yıl tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta ise firari durumda. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2010/166 nolu dosyanın hakimi Hadi Çağdır ve “Paralel Yapı” soruşturmaları kapsamındaki tutukluların tahliyesini kararlaştıran mahkeme üyesi Mustafa Başer de tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 2007/191 nolu dosyayı inceleyen Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar ve FETÖ’nün ağırlaştırılmış müebbet cezası ile yargılanan Ergenekon davası hakimlerinden Hasan Hüseyin Özese tutuklanan bir diğer isimler. Ergenekon davalarına da bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Sedat Sami Haşıloğlu ise firari bir hayat sürüyor.



SAVCI KANSIZ BOŞ DURMADI



17/25 Aralık darbe girişiminde rol alan Fetullahçı Terör Örgütü’nün firari isimlerinden Zekeriya Öz de, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi görülen 2008/1756 nolu dosyanın savcısı olarak biliniyor. FETÖ’cü Öz’ün; Hizb-ut Tahrir’in silahlı terör örgütleriyle aynı koşullarda yargılama yapılmasına zemin hazırladığı ifade ediliyor. Aynı davanın bir diğer firar savcıları ise Fikret Seçen ve Cihan Kansız. Ergenekon Davası, Odatv davası gibi birçok davanın savcısı olan ve HSYK tarafından Temmuz ayında açığa alınan savcı Cihan Kansız’ın da Hizb-ut Tahrir davalarına baktı. Kansız’ın, Fetullahçı Terör Örgütü’nün şifreli haberleşme programı ByLock’a Alpo3453 kullanıcı adıyla 326 kez giriş yaptığı belirlenmişti.



ŞİŞMAN, BAŞROLDE YER ALIYORDU

Hükümete yönelik 17 Aralık ve 25 Aralık komplolarının ardından Hatay’da Suriye’ye yardım götüren TIR’ı durduran savcı Özcan Şişman da Hizb-ut Tahrir’e kurulan kumpaslarda başrol isimlerden bir tanesi. Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 2009/178 nolu dosyanın savcısı olan Özcan Şişman, Adana ve Hatay’da MİT’e ait TIRların durdurulmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Adana’daki evinde yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

İşte Hizb-ut Tahrir’e yönelik yargılamaları yapan tutuklu hakim ve savcılar:

- Dündar Örsdemir, - Mustafa Karatay - Ali Sayın - Kadriye Çatal - İsmail Aksoy - Hakan Dede - Mehmet Bayram - Mustafa Kahya -Hülya Özkan - Bayram Demirci - Ayşe Bolaç Yalçın - Ömer Diken - Zeka Kayalı - İbrahim Öneker - İrfan Yıldız -Durmuş Yiğit - Bülent Kınay - Müslüm Uzun - Sadettin Avcı - Ali Ertan - Menderes Yılmaz - Suna Yeşil Küçük - İbrahim Baytekin - Bekir Soytürk - Ömer Yıldırım - İsmail Gözükara - Mehmet Ali Pekgüzel - Ercan Şafak - Şeref Gürkan - Eray Gürtekin - Bülent Coşkun - Adem Yılmaz - Ekrem Ertuğrul - Hamza Yaman - Ahmet Toker - Fikriye Şentürk - Abdurrahman Kavun - Bekir Özenir - Süleyman İnce