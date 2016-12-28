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Kumpas mağdurları adalet bekliyor

İslami kimliğinden dolayı, FETÖ'nün kumpasları sonucu cezaevinde tutuklu bulunan Ramazan Söyler’e mahkûmiyet kararını veren ve bu kararı onaylayan yargı mensuplarının FETÖ’cü olduğu ortaya çıktı.

Kumpas mağdurları adalet bekliyor
Eklenme: 28 Aralık 2016, 06:32
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Örgütlü olarak yargı içerisinde yuvalanan, kendinden olmayan herkesi düşman kabul edip kullanamadığı kişileri de düşman sayan, örgüte boyun eğmeyenleri ve farklı düşünen herkesi düşman görüp hedef hâline getirerek yargı kararları ile emniyet operasyonlarının hedefi haline getiren Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kumpaslarına bir yenisi eklendi. Hayali Vasat örgütüne üye olmakla suçlanan ve altı buçuk yıl cezaya çarptırılan Ramazan Söyler hakkında mahkumiyet kararı veren mahkeme başkanı Eray Gürtekin, üye hakim Osman Kandemir, üye hakim Hayrettin Kısa, mahkeme savcısı Ömer Tetik ve yerel mahkeme kararını temyizen inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi başkanı Ekrem Ertuğrul’un FETÖ’ye üye olduğu gerekçesiyle 15 Temmuz sonrası meslekten ihraç edildikleri ortaya çıktı.

FETÖ LİDERİ GÜLEN HEDEF ALDI

Yargıdaki FETÖ kumpaslarından olduğu ortaya çıkan ve hayali Vasat örgütüne üye olmakla suçlanan ve altı buçuk yıl cezaya çarptırılan Ramazan Söyler, Adalet Bakanlığı’na "Kanun yararına bozma" talebinde bulundu. Yerel mahkeme kararının 5271 sayılı CMK m. 309/1 uyarınca kanun yararına bozma yoluna gidilmesi isteminde bulunan Söyler, dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Örgüt lideri olduğu iddia edilen Şahimerdan Sarı tarafından kaleme alınan “Dinler Arası Diyalog Oyunu” isimli makale ve sohbetlerle Fetullah Gülen aleyhine verdiği vaazlar çeşitli dergilerde ve internet sitelerinde yayınlanmıştır. Dinler arası diyalog faaliyetlerinin mimarı olan Fethullah Gülen ve başında bulunduğu “hizmet hareketi”nin gözünden kaçmayan bu yazı ve aleyhindeki sohbet ve vaazları sebebiyle Şahimerdan Sarı Hoca ve Gaziantep başta olmak üzere değişik illerde bulunan talebeleri Terörle Mücadele Şubeleri tarafından 6 ay kadar bir süre fiziki ve teknik takibe maruz kalmışlardır.” 

 Hayali Vasat bir süre sonra operasyon yapıldığını ifade eden Söyler, şöyle devam etti: “Şahimerdan Sarı ve bir kısım talebeleri için 27.04.2009 tarihinde Gaziantep merkezli “vasat” operasyonu için düğmeye basılmıştır. Terörle Mücadele Şubelerince değişik illerde eş zamanlı yapılan operasyonlarda benimle beraber birçok kişi “ Vasat Örgütü”ne üye olmak”  şüphesiyle gözaltına alınmıştır.”

‘MAHKUM EDENLER İHRAÇ EDİLDİ’

Yargılama işlemlerini yapan hakim ve savcılardan bazılarının 17/25 Aralık hükümete yönelik darbe girişiminden sonra bazılarının ise 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrasında FETÖ üyeliğinden ya açığa alındığını yada görevden ihraç edildiğini dile getiren Söyler, “hakkımda mahkumiyet kararı veren Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi ( o zamanki ismiyle CMK. m. 250 ile özel yetkili Ağır Ceza Mahkemesi ) heyetinden mahkeme başkanı Eray Gürtekin ( Sic. no: 34157 ), üye hakim Osman Kandemir ( Sic.no: 40028 ), üye hakim Hayrettin Kısa ( Sic.no: 40212 ), mahkeme savcısı Ömer Tetik ( Sic.no: 37168 ) ve yerel mahkeme kararını temyizen inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi başkanı Ekrem Ertuğrul 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ terör örgütüne üye olmaktan dolayı meslekten ihraç edilmişlerdir.” dedi.

FETÖ’YE GÖRE HAREKET ETTİLER

Kendisi hakkında mahkumiyet kararını veren ve bu kararı onaylayan yargı mensuplarının adaletin gereklerine göre değil FETÖ'nün istek ve çıkarlarına göre hareket ettiğini bildiren Söyler, kanun yararına bozma isteminde bulunduğu dilekçesinde, “Hâlihazırda cezamın infaz aşamasında olması nazara alındığında kanun yararına bozma yoluna gidilmesi talebimin kabulüne; infazın durdurulması tahliyeme karar verilmesini arz ve talep ederim” ifadeleri yer aldı.

MUHAMMED UZUN 

 
EtiketlerFETÖKumpas mağdurları adalet bekliyorRamazan SöylerMuhammed UzunVasat davasıVasat Ramazan SöylerŞahimerdan Sarı
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