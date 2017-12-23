Kumpas davasının jürisinde çatlak sesleri

Reuters haber ajansı, Rıza Sarraf'ın sözde tanık olarak dinlendiği ABD'deki kumpas davasında karar beklenirken jüri üyeleri arasında farklı tutumlar olduğunu bildirdi.

Üç hafta süren duruşmaların ardından jüri, Çarşamba günü Atilla'nın suçlu olup olmadığına karar vermek için değerlendirmelere başladı. Ancak jüri, üç günlük değerlendirme sürecinin ardından bir karara varamamıştı.