Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kumpas davasının jürisinde çatlak sesleri

Reuters, 17-25 Aralık darbe girişiminin ABD’deki ayağına ilişkin kumpas davasında jüride çatlak seslerinin yükseldiğini duyurdu.

23 Aralık 2017 Cumartesi 14:58
Kumpas davasının jürisinde çatlak sesleri

Reuters haber ajansı, Rıza Sarraf'ın sözde tanık olarak dinlendiği ABD'deki kumpas davasında karar beklenirken jüri üyeleri arasında farklı tutumlar olduğunu bildirdi.

Üç hafta süren duruşmaların ardından jüri, Çarşamba günü Atilla'nın suçlu olup olmadığına karar vermek için değerlendirmelere başladı. Ancak jüri, üç günlük değerlendirme sürecinin ardından bir karara varamamıştı.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 14:58
  1. Rıza Sarraf
  2. Reuters
  • Hasan Hasan 5 sa önce
    Bunlarda oyunkarar belli
  • 040604068 sa önce
    Kafirlerin bir planı varsa allahın da bir planı vardır
  • KocasolakKocasolak8 sa önce
    Allah var keder yok.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena işlettiler
  1. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
  2. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
  4. Pensilvanya dediler Umre çıktı
  5. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
  6. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
  7. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
  8. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
  9. Lider, Adana'da yara aldı
  10. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
  11. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
  12. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
  13. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
  14. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
  15. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
  16. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
  17. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
  18. Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz..
  19. Filipinlerde korkunç bilanço: Ölü..
  20. Çocuklarda hangi tür kusma, hangi..
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi
Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi