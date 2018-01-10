Kumpas davası siyasi darbe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz darbe girişimini ülkemizde başaramayanlar, şimdi farklı darbe girişimlerinin arayışı içerisindeler. Şu anda Amerika’daki malum dava, işte bir siyasi içerikli darbe girişiminin adresidir ve bu öyle sureta atılmış bir adım veya yapılmakta olan bir dava değildir” dedi.

Partisinin yeni yılın ilk grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisini destekleyecekleri açıklamasına teşekkür ederek, “Bu yerli ve milli duruşla birlikte inanıyorum ki ülkemizde bizi bölmek ve ayrıştırmak isteyenler bu hedeflerine ulaşamayacaklar. Çünkü bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız, yaşamaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Birileri diyor ki acaba ‘şu ne der, bu ne der’. Kusura bakmasınlar, ‘şu ne der, bu ne der’ değil, ‘biz ne deriz’, asıl olan budur. Onun için de bizler Sayın Bahçeli ile bir araya geliriz, ülkemizin sorunlarında dertleşiriz, konuşuruz. Uyum yasaları vesairesi konusunda ilgili arkadaşlar onların çalışmasını da yapar, geleceğe beraber inşallah yürürüz. Çünkü birlikte yapmamız gereken çok şeyler var. Milletimizin bize verdiği sorumluluk var. Bunları da yerine getirmek bizim görevimiz. Sayın Bahçeli’nin dün yaptığı açıklamayı bu bakımdan çok önemli görüyorum. Kendisine, şimdiden beyan ettiği şahsımıza destek kararı için şahsım, partim, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 2019 seçiminin yerli ve milli olanlarla, ipi başka mahfillerin elinde bulunanlar arasında geçeceği açıktır. Yabancı ülkeler başta olmak üzere, FETÖ’den PKK’ya kadar tüm aktörler bu çerçevede pozisyon almaktadır. Bizim yerimiz her zamanki gibi milletimizin yanıdır” ifadelerini kullandı.



“TÜRKİYE’Yİ SIKIŞTIRMA OPERASYONU”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konunun üzerinde hassasiyetle durmak istediğini belirterek, şunları dile getirdi: “15 Temmuz darbe girişimini ülkemizde başaramayanlar, şimdi farklı darbe girişimlerinin arayışı içerisindeler. Şu anda Amerika’daki malum dava, işte bir siyasi içerikli darbe girişiminin adresidir ve bu öyle sureta atılmış bir adım veya yapılmakta olan bir dava değildir. Türkiye’yi güya kendilerine göre ekonomik noktada sıkıştırmak, güya kendilerine göre FETÖ ile CIA ile öbür tarafta FBI ile sıkıştırmak suretiyle Türkiye’ye kendilerine göre bir sıkıştırma operasyonudur. Fakat bu da tutmayacak, bunu da başaramayacaklar”



“SALDIRILARIN HEDEFİ TÜRKİYE”



Şahsına ve AK Parti’ye yönelik saldırıların asıl hedefinin 80 milyon nüfusu, 780 bin kilometrekare toprağıyla Türkiye olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Türkiye’yi sadece Türkiye olarak görmek yanlıştır. Türkiye demek, Avrupa’nın ortalarından Afrika’nın derinliklerine kadar koskoca bir coğrafyada yaşayan yüzlerce milyon kardeşimizin göğsünde çarpan kalbin geleceğe dair tüm umutları demektir” diye konuştu.



Bugün Sarıkamış Harekatı’nın sona erişinin 103. yıl dönümü olduğunu anımsatan Erdoğan, merhum dedesinin de Sarıkamış’ta şehit düştüğünü belirterek, “Ülkemiz asırlar boyunca Sarıkamış’ta olduğu gibi binlerce kahramanın canları pahasına verdikleri mücadeleyle kurulmuş, korunmuş, yükseltilmiş ve bugünlere ulaşmıştır” dedi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic Ankara’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic’i törenle karşıladı. Mevkidaşı Kitarovic’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kitarovic ile tokalaşarak, gazetecilere poz verdi. Daha sonra baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Kitarovic, heyetler arası çalışma yemeğine geçti.