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Kümes hayvancılığı üretimi yükseldi

Tavuk yumurtası üretimi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,3 artarak 1,6 milyar adede yükseldi.

14 Temmuz 2017 Cuma 10:55
Kümes hayvancılığı üretimi yükseldi

Türkiye'nin yumurta üretimi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,3 artarak 1,6 milyar adede çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yumurta üretim miktarı mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 arttı. Mayısta 1,6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu ayda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 111 milyona yükseldi.

Kesilen hindi sayısı ise mayısta bir önceki aya göre yüzde 7,5, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 1,9 artışla 405 bine çıktı.

Tavuk eti üretimi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 11,3, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11 yükselerek, 192 bin 275 tona ulaştı.

Hindi eti üretimi de mayısta nisana kıyasla yüzde 19,1 artışla 4 bin 353 tona ulaşırken geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 5,6 yükseliş gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi, bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarken takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 artış olarak kayıtlara geçti.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 10:55
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