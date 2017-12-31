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Kumbara tasarlayıp ödülü kaptılar

Vakıf Emeklilik tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Kumbara Tasarımı Resim Yarışması’nın ödülleri sahiplerine verildi.

31 Aralık 2017 Pazar 10:53
Kumbara tasarlayıp ödülü kaptılar

Seçilen eserlerden oluşturan serginin de açılışının yapıldığı törende konuşan Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, “Yaptığımız her işin özünde biriktirmek, yani tasarruf var. Çünkü ülkemizin en önemli sorunlarından birinin cari açık olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle tüm projelerimizde tasarruf etme bilincini artırma çabasını ön planda tuttuk. Yaptığımız tüm çalışmalarda, tasarruf bilincinin artırılması için farkındalık uyandırmaya çalışıyoruz. Çünkü tasarruf bilincinin hem bireysel hem de sağlıklı bir ülke ekonomisi için şart olduğuna inanıyoruz” dedi. Törende 7-10 yaş arası 4 bin 300 ilkokul öğrencisinin katıldığı yarışmada, dereceye giren 5 yarışmacının ödülleri takdim edildi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 10:53
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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