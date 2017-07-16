Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Kumar oyununundan para çıkmadı diye intihar etti’ iddiası

Kumar oyunları can almaya devam ediyor. Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 2 gün boyunca kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu. Evinde bulunan mektupta ise, 'Sayısal Loto'dan ikramiye çıkmadığı için intihar ettiğinin yazdığı öne sürüldü.

16 Temmuz 2017 Pazar 19:20
'Kumar oyununundan para çıkmadı diye intihar etti’ iddiası

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi 150 Evler Mahallesi Ali Sansür Caddesi’nde oturan 56 yaşındaki Mustafa Tonga'dan apartman sakinleri 2 gündür haber alamadı. Daireden kötü kokular gelmesi üzerine ise, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ihbar edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir tarafından açılan eve girdiğinde Tonga’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Tonga’nın eşi ve çocuğunun tatil amacıyla memleketleri Kırıkkale’de oldukları ve Tonga’nın da evde bu süre içinde yalnız yaşadığı bildirildi. Tonga’nın ölümü şüpheli bulunarak otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İlk belirlemelere göre Mustafa Tonga’nın boynunda bıçak izine benzer bir yara izinin bulunduğu ve bunun bir intihar olabileceği üzerinde durulurken, iddialara göre talihsiz adamın evinde yapılan incelemelerde arkasında bir mektup bıraktığı öğrenildi. Mektupta ise bulunduğu ailevi sorunlar ve Sayısal Loto’dan yine ikramiye çıkmaması nedeniyle bunalıma girdiği ve intihar ettiğinin yazdığı ifade edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 19:20
  1. Bursa Adli Tıp Kurumu
  2. Balıkesir
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray bir transfer bombasını daha patlattı
    1. Galatasaray bir transfer bombasını..
    2. Kumar sonunda buna da sebep oldu! Para..
    3. İşte 15 Temmuz Şehitleri
    4. Karton kutudan klima yaptı!
    5. İşte FETÖ'nün malikanesinin son..
    6. Yosun denizine turistler akın ediyor!
    7. Minik çocuğun yüzüne top çarparsa...
    8. Konya'da şüpheli çanta paniği
    9. ’Yerim destanınızı’ diyen kadın..
    10. İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar..
    11. İyi karpuzu seçmenin püf noktaları..
    12. Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı..
    13. CHP İl başkanın sözleri herkesi ağlattı
    14. Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç..
    15. CHP'li Şafak Pavey'dan Türkiye'ye..
    16. Osman Gökçek daha fazla dayanamadı:..
    17. İşte hain darbecilerin güldüren..
    18. Kahraman Ömer Halisdemir'e ziyaretçi..
    19. Galatasaray dünyaca ünlü yıldız ile..
    20. TSK açıkladı: Aranan PKK'lı öldürüldü
    Kemalist yazar Erdoğan'ın önerisini duyunca...
    Kemalist yazar Erdoğan'ın önerisini duyunca...
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    FETÖ'cü Hakan Şükür'den '15 Temmuz' paylaşımı!
    FETÖ'cü Hakan Şükür'den '15 Temmuz' paylaşımı!
    15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın kızdığı an!
    15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın kızdığı an!