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Kumar gibi “sanal” para da önlenebilir

Sanal para raporunu değerlendiren Dr. Şeref Menteşe, sanal piyasalar nedeniyle evini, aracını satanların olduğunu hatırlattı.

29 Aralık 2017 Cuma 03:44
Kumar gibi “sanal” para da önlenebilir

AK Parti Ar-Ge Başkanlığı’nın hazırladığı sanal para raporunu değerlendiren Stratejik Pazarlama Uzmanı Dr. Şeref Menteşe, sanal piyasalar nedeniyle evini, aracını satanların olduğunu hatırlattı ve “Devlet kumarı önleme yetkisini bu alanda kullanabilir” uyarısında bulundu.

AK Parti Ar-Ge Başkanlığı’nın sanal paralarla ilgili raporu, kamuoyunda bir hayli ses getirirken, AK Parti’den gelen önemli adımı değerlendiren Stratejik pazarlama ve Multi Level Marketing (MLM) ticareti uzmanı Dr. Şeref Menteşe, “AK Parti Ar-Ge Başkanlığı’nın yaptığı bu çalışma ileride önümüze çıkabilecek olan sosyal patlamaların önüne geçmek adına ülkedeki yastık altı birikimlerinin tamamının yurt dışına kaçmasının önüne geçmek adına, para ekonomisinden hiç anlamayan insanların adeta kumar oynarcasına yarını belli olmayan bir spekülasyona kendilerini atmalarına engel olmak adına takdire şayandır. Esası itibariyle tüketiciyi koruma vazifesi, piyasadaki nitelikli dolandırıcılık kapsamına girebilecek elden ele bire bir markajla ‘kripto fırsatını kaçırmayın’ diye oluşturulmuş ne idüğü belirsiz onlarca yapıyı çökertmek, tüketiciyi korumak, elbetteki devletin sorumlu organı Tüketiciyi Koruma ve Piyasayı Gözetleme Genel Müdürlüğü’nündür. AK Parti’nin yaptığı bu çalışmadan feyz alarak yetkili bürokratların duruma müdahale etmesi büyük önem arz etmektedir” dedi.

‘MASAK’IN ARAŞTIRMASI LAZIM’

“Japonya, Rusya, Hindistan, Kanada ve bazı AB ülkelerinin merkez bankaları resmi açıklamalar yaptılar. Akşamdan sabaha bütün meblağların sıfırlanabileceği, herhangi bir garantisi olmadığı, resmi nitelik taşıyan yatırım aracı olmadığına dair açıklamada bulundu” diyen Menteşe şöyle devam etti: “Bu ülkeden şu ana kadar çıkarılan para miktarını MASAK’ın araştırması lazım. Bu araştırmayla, kripto para konusunun ne kadar büyük boyutlara vardığını görebiliriz. Cumhurbaşkanımızın açıklaması var ‘ekonomik darbe yapmaya çalışıyorlar’ diye. Bu sözüne, bir de yalnız olduğu sözüne yüzde yüz hak veriyorum.”
“Türkiye’de 4 yıldır başlayan sanal para üretiminin, elektriğin daha rahat kaçak kullanılabileceği yerlerde büyük artış gösterdiği medyaya yansıdı. Sadece bu bile sanal paranın nasıl gayrimeşru bir alt yapısının olduğu, mafyatik oluşumlara ne kadar açık olduğu konusunda önemli bir fikir veriyor” ifadelerini kullanan Dr. Şeref Menteşe, şöyle devam etti: “Dünyada sanal para üretimi ağırlıklı olarak yenilebilir enerjinin olduğu ülkelerde tercih ediliyor. Federal Reserve’nin bastığı 50 doların maliyeti 0.25 cent’tir. Ama 50 dolar değerindeki bir sanal paranın üretim maliyeti ise, paranın değerinin yüzde 30’una yakındır. Ankara’da bile bazı ofislerde kurulan bilgisayarlarla sanal para üretildiği bilinen bir gerçek.”

Menteşe, “Evini, arabasını, arsasını satan insanlar var. Eğer bu para çökerse büyük bir sosyal patlama yaşanacaktır. Bu sanal para doğrudan doğruya kumardır. Bunun karşılığında hiçbir şey yok çünkü. Devlet kumarı önleme yetkisini bu sanal parayı önlemek için de rahatlıkla kullanabilir” değerlendirmesinde bulundu.

MUHAMMET KUTLU / ANKARA

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 03:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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