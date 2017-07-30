Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kum yüklü kamyon ve servis minibüsü devrildi: 9 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde hakimiyetini kaybeden kum yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kamyona çarpmamak için manevra yapan servis minibüsünün de devrildiği kazada, 9 kişi yaralandı.

30 Temmuz 2017 Pazar 11:11
Kum yüklü kamyon ve servis minibüsü devrildi: 9 yaralı

Kaza, bu sabah saatlerinde D-100 Karayolu Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. 41 YT 504 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu ile İstanbul istikametine seyreden Hasan A., yol kenarında bulunan kanala girdi. Kanaldan kurtulmak isterken hakimiyetini kaybeden Hasan A. idaresindeki kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Bu sırada Ankara istikametine gitmekte olan Turgay S., devrilen kamyona çarpmamak için 41 P 3136 plakalı servis minibüsü ile manevra yaptı. Savrulan servis minibüsü yan yatarak durabildi. Kazada kamyon sürücüsü Hasan A., yanında yolcu olarak bulunan Emrah K., servis sürücüsü Turgay S. ile serviste bulunan işçiler Selçuk Ö., Emre R., Ceyhun A., Kemal K., Selçuk S. ve Celali B. yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. İki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kurtarma çalışmaları sırasında, her iki yönde de trafik aksadı. Ankara ve İstanbul yönünde araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 11:11
  1. İstanbul
  2. Kocaeli
  3. Ankara
  4. Ceyhun
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Partizan sunucu: Siyasete bulaşmadım...
    1. Partizan sunucu: Siyasete bulaşmadım...
    2. Kimse bu ailenin bileğini bükemiyor!
    3. Önce akıma kapıldı sonra yere çakıldı!
    4. Avrupa'nın en eski ormanında ağaç..
    5. WhatsApp'tan gelen mesajlara dikkat!..
    6. Pensilvanya İblis'i boş durmuyor.....
    7. TIR'ın çarptığı otomobil takla attı: 1..
    8. Hristiyan kadın müslüman oldu
    9. Yenimahalle’ye beş yeni park daha
    10. Aşırı sıcak fındığı haşladı
    11. Savunması güldürdü... Domates..
    12. Öğrencilerden örnek hareket!
    13. Duruşma salonuna o sırayla..
    14. Aydın Caddesinde çalışmalar devam ediyor
    15. Almanya'da gece kulübünde silahlı..
    16. Milli Takım için sürpriz Rıdvan Dilmen..
    17. Rüştü - Terim gerginliğinde önemli..
    18. 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    19. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında..
    20. Erdoğan'ın çağrısına ilk destek..
    Almanya ABD'ye rest çekti: Kabul etmiyoruz
    Almanya ABD'ye rest çekti: Kabul etmiyoruz
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı