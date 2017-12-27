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Külünk'ten Gül ve Arınç'a sert tepki

Yeni KHK'yı eleştiren Gül ve Arınç'a AK Parti'li Metin Külünk, "Ateş etmekten vazgeçin! Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır deyin bilelim" sözleriyle tepki gösterdi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 21:02
Külünk'ten Gül ve Arınç'a sert tepki

Yayınlanan son KHK'da yer alan '15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler kapsamına sokulacak girişimlerin bastırılması kapsamında hareket edecek sivillerin cezai sorumluluğu olmayacağı' hükmüne dair açıklamalarda bulunan Eski Cumhurbaşkanı Gül ve Arınç'a AK Parti milletvekili Külünk'ten tepki geldi.

"HEP AYNI GÜRUH"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya ilişkin yine Twitter'da değerlendirmelerde bulunan AK Parti milletvekili Metin Külünk, şu ifadeleri kullandı: "Hep aynı güruhun (Gezi Kalkışması ve 15 Temmuz İşgalci örgütün Ve arkasındaki aklın) alkışladığı muhalif duruşlar sergileyen bu iki isme sokaktan mesaj var: Milletimiz ahde vefayı çok iyi bilir ve hakkı hak sahibine teslim eder. Sokakta aynı tezahüratla alkışlanmadığınızı bilin. 15 Temmuz'un arkasındaki İşgalci akla yaranmak ve alkışını alabilmek için Sayın Erdoğan'a başkalarının kirli omuzlardan ateş etmekten vazgeçin. Sizi omuzlarında taşıyan Anadolu'nun masum insanlarının duygularının üzerinde yürümeyin. 'Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır' deyin bilelim."

GÜL NE DEMİŞTİ?

​Gül, 696 sayılı KHK'da tartışma yaratan maddeye ilişkin açıklamada bulunmuştu. Eski Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması, AK Parti'nin kurucularından ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç tarafından da paylaşılmıştı. Gül açıklamasında, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum" demişti.

 

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 21:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Mehmet ÖnenMehmet Önen2 dk önce
    ikiside ....... teyyare
  • hacegan hacegan 38 dk önce
    özgül ağırlığıyla övünen bilo ve rüzgar gülü safınızıbelli ettiniz kıpleniz pensilvanya birde hocaları var üçüzler bunlar hainliğin kitabını yazdılar.
  • hacegan hacegan 38 dk önce
    özgül ağırlığıyla övünen bilo ve rüzgar gülü safınızıbelli ettiniz kıpleniz pensilvanya birde hocaları var üçüzler bunlar hainliğin kitabını yazdılar.
  • FatihFatih38 dk önce
    Atın artık şu hayinleri isimlerini bile ağzıma almak ve gazetelerde yüzlerini bile görmek istemediğim 3 kişiden ikisi diğerinde takılır peşlerine, isimleri tahmin ediliyorsunuzdur. Vatan hainliği artık açıktan yapılıyor kimse gizlemiyor. Vatan millet olarak çok dikkatli olmamız lazım. ALLAH C.C. YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN. ZAMANA BİRLİK, BERABERLİK, TEK YUMRUK OLMA ZAMANIDIR.YA OLACAĞIZ, YA ÖLECEĞİZ. VATAN SANA CANİM FEDA.LAİLAHE İLLA ALLAH MUHAMMEDUN RESULU ALLAH
  • TolgaTolga41 dk önce
    Dostlari düsman olarak görmeye basladiniz bunun zarari cok olur tez vakit uyanin
  • YorumYorum44 dk önce
    ABDULLAH GÜL Ü FETÖ CÜ YAPTINIZ HAİN İLAN ETTİNİZ. BUNCA SENEDİR AK PARTİ YE MİLLETE HİZMET EDEN BİRİ BİR ANDA NASIL.HAİN OLUR.EĞER BÖYLE BİR ŞEYE TEVESSÜL EDERSE ZATEN MİLLET NAZARINDA KARŞILIĞINI BULACAKTIR.BEN BÖYLE SUDAN SEBEPLERLE HAİN DAMGASINI KABUL.EDEMİYORUM.
  • YiğidoYiğido1 sa önce
    Nankörlük diz boyu,çatı adaylığını açıklada bu iş bitsin.
  • IkraIkra1 sa önce
    Akpartiye dort kolla sarilmaya devam,durmak yok yola devam ama gozunu dort ac..gercek dusmandan degil,dost gibi gorunenden kork..
  • Gök girsin kızıl ciksinGök girsin kızıl ciksin1 sa önce
    Özgül ağırlığı 250 gram olan iki adam gül bilo
  • Ziya pınar Ziya pınar 1 sa önce
    İnsanın ne olduğu zamanla ortaya çıkıyor. Kardeşim dediğiniz, sizi sırtından vuruyor. Ama hesapların üstünde bir hesap vardır.
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