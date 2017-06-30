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Kulu’da trafik kazası: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

30 Haziran 2017 Cuma 15:37
Kulu’da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, saat 11.40 sıralarında Kulu Ağılbaşı Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.Ç’nin kullandığı 34 AC 7997 plakalı otomobille M.E’nin kullandığı 42 M 7454 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sırasında otomobilde yolcu olarak bulunan L.İ. (38) yaralandı. Kaza yerine sevk edilen ambulans ile Kulu Devlet Hastanesi acil servisine getirilen L.İ. tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 15:37
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