Kulu’da otomobil devrildi: 2 yaralı

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kulu-Aksaray yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet B. (36) idaresindeki 34 NFT 47 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otomobil sürücü Ahmet B. ile araçta bulunan İsmail B. (20) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.