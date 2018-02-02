Kültürlerin birleştiği yer: Kanada

Birçok doğal güzelliğin yanı sıra Kanada’da pek farklı kültürler bulunuyor. Her mevsim turist çeken Kanada gelenlerin mutlu ayrılmasını da sağlıyor. Festivaller, tarihi yerler, doğal güzellikler ile insanlara asla doyamadıkları bir tatil yaşattığı kesin.

Kanada, Kuzey Amerika kıtasının en kuzeyinde bulunuyor ve 9.984.670 kilometrekare yüzölçümüyle, toplam yüzölçümü bakımından dünyanın ikinci en büyük ülkesi konumunda yer alıyor. Kanada genellikle doğal güzellikleri ve geniş topraklarıyla tanınıyor. Ayıca ülke ekonomik ve teknolojik açıdan komşusu Amerika Birleşik Devletleri’ne çoğu zaman benzetilir. Ancak Kanada’nın Amerika’dan farkı Britanya mirasına daha sıkı bağlanmasındadır. Öyle ki Kraliçe II. Elizabeth ‘’Kanada Kraliçesi’’ olarak bilinir ve devlet başkanı, hükümdar olma sıfatlarına sahiptir.

Ayrıca Britanya ve Fransa’dan gelen göçmenlerle kurulan Kanada iki ülkenin kültürel izlerini bariz bir şekilde taşıyor. Yaklaşık 10 milyon metrekare yüzölçümlü Kanada 10 eyalet ve 3 bölgeden oluşuyor. Ülkenin başkenti Ontario eyaletinin güneydoğusunda konumlanan Ottawa şehridir. Ottawa aynı zamanda Kanada’nın dördüncü büyük şehri olarak biliniyor. Kanada gerek parkları olsun gerek de diğer doğal güzellikleri olsun bünyesinde gezilmesi gereken birçok yer barındırıyor. İşte onlardan bazıları:

Niagara Şelaleleri

Niagara Şelaleleri Amerika New York Eyaleti ile Kanada Ontario bölgesi arasında yer alıyor. Ayrıca şelaleler ABD ile Kanada sınırı konumundadır. Niagara’da; Horseshoe, American ve Bridal Veil isimlerinde toplam 3 tane şelale bulunuyor. Bu şelalelerin üzerindeki hidroelektrik santrali sayesinde Amerika ve Kanada’nın elektrik ihtiyaçları bir nebze de olsa karşılanıyor. Tabii ki Niagara’da sadece şelaleleri görmek zorunda değilsiniz. Çevrede Niagara Vadisi Doğal Rezervi, botanik bahçeler ve Queenston Heights Parkı’nı da seyahat listenize eklemekte fayda var. Bölge kışın çok soğuk oluyor. Öyle ki sıcaklık -11 dereceye kadar düşebiliyor. Bu yüzden turistler genellikle temmuz ve ağustos aylarını sıcaklık arttığı için daha çok tercih ediyorlar. Ama kışın dondurucu soğukta donan Niagara Şelaleleri eşsiz bir manzara sunuyor.

Stanley Parkı

Stanley Parkı bir kent parkı ve Kanada’nın şehirlerinden birisi olan Vancouver’de bulunuyor. Park her yıl 8 milyon ziyaretçi kabul ediyor ve parkın en önemli özelliği ise içinde yüzlerce yıllık ağaçlar barındıran bir ormana sahip olması. Şehrin ortasında bir ‘’vaha’’yı andıran park Siwash Kayalıkları ve Beaver Gölü gibi doğal güzelleri barındırıyor. Parkta doğa yürüyüşleri, kayalıklara tırmanmak ve bisikletle parkı dolaşmak gibi aktiviteler yapabilirsiniz.

Kanada’nın Paris’i Montreal

Kanada’nın Toronto’dan sonra en büyük ikinci kenti olan Montreal Quebec eyaletine bağlı. Montreal, Quebec eyaletinin nüfusunun yarısından fazlasını barındırıyor ve bu Montreal’e eyaletin en büyük şehri olma unvanı kazandırıyor. Ayrıca şehir Kuzey Amerika’nın en ‘’Avrupalı’’ şehri olarak biliniyor. Diğer bir unvanı ise ‘’Kanada’nın Paris’i’’dir. Bunun sebebi ise bölgede çok fazla Fransız olması ve Paris’ten sonra en çok Fransızca konuşulan ikici yer olmasıdır. Montreal, Kanada’nın kültür başkenti olarak da biliyor. Bu güzel şehrin birden fazla unvanı olması onun ne kadar ilgi çekici ve güzel bir şehir olduğunu kanıtlıyor. Şehir oldukça modern olmasına rağmen birçok tarihi eseri de korumayı başarmış. Hatta şehirde o kadar çok kilise var ki ‘’Yüz Çan Kulesi Şehri’’ ve ‘’Azizlerin Şehri’’ denmesine sebebiyet vermiş.

Montreal’de gece hayatı da çok canlı ve hareketli. Öyle ki şehirde günlerce süren festivaller ile bu alanda da ismini duyurmayı başarmış. En önemli kulüp faaliyetleri şehir merkezinde yer alan Plateu bölgesinde ve St. Catherine caddesinde yer alıyor. Festivaller kentte çok yaygın.