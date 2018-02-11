Kültür ve Turizm Bakanlığı 13 yeni müze için çalışmalara başladı

Bu kapsamda çalışmaları tamamlanan 9 yeni müzenin açılışını yapacak Kültür ve Turizm Bakanlığı, 4 müzeyi ise 2018 yılında tamamlayarak açılışa hazır hale getirmesi planlanıyor.

Bu yıl Bartın Amasra Müzesi, Edirne Müzesi, Malatya Beşkonaklar Müze Evi, Mardin Müzesi, Bitlis Ahlat Selçuklu Mezarlığı Müze ve Karşılama Merkezi, Çankırı Müzesi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Arkeopark, Kayseri Atatürk Evi ile Batman Müzesi Arkeopark'ın açılışları yapılması öngörülüyor.

Ayrıca çalışmalarının bu yılın ilk çeyreğinde bitmesi durumunda Muğla Milas Müze Kompleksi'nin birinci etabında yer alan Etnografya ve Muğla Milas Halı Müzesi, Uşak Müzesi, Antalya Mevlevihane Müzesi ve Antalya Etnografya Müzesi de açılışa hazır hale gelmesi hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı raporlarına göre, 2017 yılı itibarıyla Türkiye genelindeki müzelerde 3 milyon 331 bin 359 eser bulunuyor.