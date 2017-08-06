Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: Türkiye kazanacak

Kurtulmuş, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan parkın açılışında, Türkiye üzerinde algı operasyonları yapılmaya devam edildiğini söyledi.

Türkiye'nin sadece 780 bin kilometrekarede, Anadolu ve Trakya topraklarında değil, bu toprakların ötesinde, Myanmar'dan Balkanlara, Kırım'dan Afrika'nın ortalarına kadar geniş bir coğrafyada çok kuvvetli kültürel bir gücü olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu gücü Allah'ın izniyle kullanacağız, güçlü ve büyük bir Türkiye'nin ileriye doğru gitmesi için bu tarihi köklerimizden, kültürel köklerimizden hep güç alacağız, kuvvet alacağız. Biz bu memlekete, vatana, topraklara, millete, coğrafyaya, bu kültüre aşık insanlarız. Onun için fedakarca çalışıyoruz, fedakarca çalışmaya devam edeceğiz. Bizim lügatımızda çıkarcılık yok, bizim lügatımızda şan şöhret yok, serveti saman yok, bizim lügatımızda nerede ne şekilde milletimize hizmet ediyorsak o şekilde hizmet etmek vardır. Onun için bu parkın burada yapılması sadece yerlere döşenen taşlar ve sadece iyi bir sahil bandı değildir. Bu parkla birlikte Türkiye'nin geleceğine uzanan bir köprü inşa edilmiştir. Şahinbey'den Conkbayırı'ndan, Türkiye'nin 5 asır sonrasına, 10 asır sonrasına uzanan bir köprü yapılmıştır."

- "TERÖR ÖRGÜTLERİYLE EŞ ZAMANLI MÜCADELE VERİYORUZ"

Kurtulmuş, Türkiye'nin son 3 yıldır, 40 yıldır uğraştığı PKK terör örgütünün yanında DEAŞ terörüyle de mücadele ettiğini belirtti.

Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra da canı pahasına Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) terörüyle boğuştuğunu anlatan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bu terör örgütlerinin arkasına bakıyorsunuz, adamdan silah yakalıyorsun, elinde filanca ülkenin kendi envanterinde olan silahlar çıkıyor. Adamın üzerine gidiyorsun, filanca batı ülkesindeki falanca siyasi güçlerin şemsiyesi altından çıkıyor. FETÖ'nün üzerine gidiyorsun filanca yerden ses geliyor, soluk geliyor. Türkiye, PKK, DEAŞ, FETÖ ile uğraştıkça Türkiye'ye karşı algı operasyonları başlıyor. Allah'a çok şükür, arkasında kim olursa olsun burada, şehitlerimizin huzurunda söz vererek söylüyoruz, bu kutsal topraklardan söylüyoruz, kim olursa olsun eninde sonunda bütün bu terör örgütlerine karşı millet kazanacak, Türkiye kazanacak."

Numan Kurtulmuş, bütün terör örgütleriyle eş zamanlı olarak mücadele edildiğini belirtti.

"Dünyada bizden başka bu kadar çok terörle başı belada olan bir ülke daha yoktur." diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Buna rağmen biz turistlerin güvenlik içinde Türkiye'ye geldiklerini görüyoruz. Bu algı operasyonlarını yapıyorlar, sadece şunu söylüyorum; ilk 6 ayda Türkiye’ye sadece 863 bin Alman turist gelmiş. Millet gerçeği görüyor. Antalya'da şurada burada elini kolunu sallayarak yaşıyor, tatilini yapıyor. Üzüldüğüm nokta şu, biz olumsuz algı operasyonlarına karşı gece gündüz, canla başla çalışırken, fedakarca çalışırken birisi siyaset yapacağım diye kalkıyor Türkiye düşmanlarının algı operasyonlarına, onların değirmenlerine su taşıyor, onların ekmeğine yağ sürüyor. Kabul etmek mümkün değil. İnşallah bunu düzeltirler. Kalkarlar derler ki, 'yanlış anlaşıldık, biz bunu söylemek istemiyorduk.' derler. Böyle olmasını ümit ederiz. Çünkü muhalefette olmak demek Türkiye'ye karşı düşmanca davrananların ekmeğine yağ sürmek demek değildir. Bu büyük yanlışın Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başkanına yakışmadığını ifade etmek isterim."

-"MODERN MANDACILARA DA BUGÜNÜN KAHRAMANLARI 'DUR' DİYECEKTİR"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal ve onun silah arkadaşlarının bir destan yazıp 7 düvele karşı meydan okuduklarını, aynı iman ve aynı ruhla Gaziantep'te de Şahin bey öncülüğünde bütün düşmana karşı bir kahramanlık destanı yazıldığını söyledi.

Turan, şöyle konuştu:

"O gün de kahramanların karşısında mandacılar vardı, 'egemenliği paylaşalım.' diyenler vardı, 'paralel devlet olsun.' diyenler vardı, 'büyük devletlerle anlaşalım.' diyenler vardı ama Yahya Çavuş gibi, Seyit Çavuş gibi, Gazi Mustafa Kemal gibi yiğitler çıktılar 'hayır, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' dediler. Bugün de bakanlarımız, hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız öncülüğünde 'egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacaktır.' diyenlerle 'egemenlik bazı örgütlerin, bazı paralelcilerin, bazı büyük oyunların olsun.' diyenlerin kavgası var. Bugün yine üzülerek gördük ki bu ülkenin önemli siyasileri hala siyaset kavgasıyla, polemikle devlet adamlığını karıştırıyorlar. Gidip 'Türkiye güvensiz ülke.' diyerek, Türkiye’ye turist gelmesini engelleyerek güya siyaset yaptıklarını zannediyorlar. Oysa siyaset başka bir şey devlet başka bir şey. Bu devlete zarar vermeye çalışan, bu devletin egemenliğine, milletin geleceğine yan bakmaya çalışanlara bu millet 'dur' diyecektir. Bugünün mandacılarına, modern mandacılara da bugünün kahramanları 'dur' diyecektir."

Konuşmaların ardından dualarla Şahin Bey Parkı'nın açılışı yapıldı.

Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder ile protokol üyeleri katıldı.

Açılışın ardından katılımcılar parkı gezdi.