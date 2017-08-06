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Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: Türkiye kazanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Arkasında kim olursa olsun burada, şehitlerimizin huzurunda söz vererek söylüyoruz, bu kutsal topraklardan söylüyoruz, kim olursa olsun eninde sonunda bütün bu terör örgütlerine karşı millet kazanacak, Türkiye kazanacak" dedi.

06 Ağustos 2017 Pazar 10:50
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: Türkiye kazanacak

Kurtulmuş, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Gaziantep'in Şahinbey  Belediyesi tarafından yaptırılan parkın açılışında, Türkiye üzerinde algı  operasyonları yapılmaya devam edildiğini söyledi.

Türkiye'nin sadece 780 bin kilometrekarede, Anadolu ve Trakya  topraklarında değil, bu toprakların ötesinde, Myanmar'dan Balkanlara, Kırım'dan  Afrika'nın ortalarına kadar geniş bir coğrafyada çok kuvvetli kültürel bir gücü  olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu gücü Allah'ın izniyle kullanacağız, güçlü ve büyük bir Türkiye'nin  ileriye doğru gitmesi için bu tarihi köklerimizden, kültürel köklerimizden hep  güç alacağız, kuvvet alacağız. Biz bu memlekete, vatana, topraklara, millete,  coğrafyaya, bu kültüre aşık insanlarız. Onun için fedakarca çalışıyoruz,  fedakarca çalışmaya devam edeceğiz. Bizim lügatımızda çıkarcılık yok, bizim  lügatımızda şan şöhret yok, serveti saman yok, bizim lügatımızda nerede ne  şekilde milletimize hizmet ediyorsak o şekilde hizmet etmek vardır. Onun için bu  parkın burada yapılması sadece yerlere döşenen taşlar ve sadece iyi bir sahil  bandı değildir. Bu parkla birlikte Türkiye'nin geleceğine uzanan bir köprü inşa edilmiştir. Şahinbey'den Conkbayırı'ndan, Türkiye'nin 5 asır sonrasına, 10 asır  sonrasına uzanan bir köprü yapılmıştır."

 - "TERÖR ÖRGÜTLERİYLE EŞ ZAMANLI MÜCADELE VERİYORUZ"

 Kurtulmuş, Türkiye'nin son 3 yıldır, 40 yıldır uğraştığı PKK terör  örgütünün yanında DEAŞ terörüyle de mücadele ettiğini belirtti.

Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra da canı pahasına Fetullahçı Terör  Örgütü (FETÖ) terörüyle boğuştuğunu anlatan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bu terör örgütlerinin arkasına bakıyorsunuz, adamdan silah  yakalıyorsun, elinde filanca ülkenin kendi envanterinde olan silahlar çıkıyor.  Adamın üzerine gidiyorsun, filanca batı ülkesindeki falanca siyasi güçlerin  şemsiyesi altından çıkıyor. FETÖ'nün üzerine gidiyorsun filanca yerden ses  geliyor, soluk geliyor. Türkiye, PKK, DEAŞ, FETÖ ile uğraştıkça Türkiye'ye karşı  algı operasyonları başlıyor. Allah'a çok şükür, arkasında kim olursa olsun  burada, şehitlerimizin huzurunda söz vererek söylüyoruz, bu kutsal topraklardan  söylüyoruz, kim olursa olsun eninde sonunda bütün bu terör örgütlerine karşı  millet kazanacak, Türkiye kazanacak."

Numan Kurtulmuş, bütün terör örgütleriyle eş zamanlı olarak mücadele  edildiğini belirtti.

"Dünyada bizden başka bu kadar çok terörle başı belada olan bir ülke  daha yoktur." diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Buna rağmen biz turistlerin güvenlik içinde Türkiye'ye geldiklerini  görüyoruz. Bu algı operasyonlarını yapıyorlar, sadece şunu söylüyorum; ilk 6 ayda  Türkiye’ye sadece 863 bin Alman turist gelmiş. Millet gerçeği görüyor. Antalya'da  şurada burada elini kolunu sallayarak yaşıyor, tatilini yapıyor. Üzüldüğüm nokta  şu, biz olumsuz algı operasyonlarına karşı gece gündüz, canla başla çalışırken,  fedakarca çalışırken birisi siyaset yapacağım diye kalkıyor Türkiye düşmanlarının  algı operasyonlarına, onların değirmenlerine su taşıyor, onların ekmeğine yağ  sürüyor. Kabul etmek mümkün değil. İnşallah bunu düzeltirler. Kalkarlar derler  ki, 'yanlış anlaşıldık, biz bunu söylemek istemiyorduk.' derler. Böyle olmasını  ümit ederiz. Çünkü muhalefette olmak demek Türkiye'ye karşı düşmanca  davrananların ekmeğine yağ sürmek demek değildir. Bu büyük yanlışın Türkiye'nin  ana muhalefet partisinin başkanına yakışmadığını ifade etmek isterim."

-"MODERN MANDACILARA DA BUGÜNÜN KAHRAMANLARI 'DUR' DİYECEKTİR"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da 102 yıl önce Gazi Mustafa  Kemal ve onun silah arkadaşlarının bir destan yazıp 7 düvele karşı meydan  okuduklarını, aynı iman ve aynı ruhla Gaziantep'te de Şahin bey öncülüğünde bütün  düşmana karşı bir kahramanlık destanı yazıldığını söyledi.

Turan, şöyle konuştu:

 "O gün de kahramanların karşısında mandacılar vardı, 'egemenliği  paylaşalım.' diyenler vardı, 'paralel devlet olsun.' diyenler vardı, 'büyük  devletlerle anlaşalım.' diyenler vardı ama Yahya Çavuş gibi, Seyit Çavuş gibi,  Gazi Mustafa Kemal gibi yiğitler çıktılar 'hayır, egemenlik kayıtsız şartsız  milletindir.' dediler. Bugün de bakanlarımız, hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız  öncülüğünde 'egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacaktır.' diyenlerle  'egemenlik bazı örgütlerin, bazı paralelcilerin, bazı büyük oyunların olsun.'  diyenlerin kavgası var. Bugün yine üzülerek gördük ki bu ülkenin önemli  siyasileri hala siyaset kavgasıyla, polemikle devlet adamlığını karıştırıyorlar.  Gidip 'Türkiye güvensiz ülke.' diyerek, Türkiye’ye turist gelmesini engelleyerek  güya siyaset yaptıklarını zannediyorlar. Oysa siyaset başka bir şey devlet başka  bir şey. Bu devlete zarar vermeye çalışan, bu devletin egemenliğine, milletin  geleceğine yan bakmaya çalışanlara bu millet 'dur' diyecektir. Bugünün  mandacılarına, modern mandacılara da bugünün kahramanları 'dur' diyecektir."

Konuşmaların ardından dualarla Şahin Bey Parkı'nın açılışı yapıldı.

Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Gaziantep Milletvekili  Şamil Tayyar, Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Şahinbey Belediye Başkanı  Mehmet Tahmazoğlu, Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder ile protokol üyeleri  katıldı.

Açılışın ardından katılımcılar parkı gezdi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 10:50
  1. Numan Kurtulmuş
  2. Kültür ve Turizm Bakanı
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