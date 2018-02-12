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Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Bulgaristan'da

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bulgaristan Turizm Bakanı Nikolina Angelkova ve Kültür Bakanı Boil Banov ile görüştü. Bakan Kurtulmuş: “Geçmişten çok derin ilişkileri olan iki ülke olarak kültür ve turizm ilişkilerimizi geliştirmek üzere çaba gösteriyoruz” dedi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 21:16
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Bulgaristan'da

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bulgaristan Turizm Bakanı Nikolina Angelkova ve Kültür Bakanı Boil Banov ile görüştü.

Kurtulmuş, Avrupa Birliği (AB) Turizm Bakanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Sofya'da Bulgaristanli mevkidaşları ile buluştu.

Ziyaretinin başında Bakan Kurtulmuş, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy’un konutunda soydaş ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Bakan Kurtulmuş, daha sonra beraberindeki heyet ile Bulgaristan Turizm Bakanı Nikolina Angelkova ile buluştu.

Toplantıda her iki bakanında, Batı Karadeniz'e kıyısı bulunan bazı destinasyonlarda cruise ile Türkiye ve Bulgaristan’ın öncülüğünde Balkan ülkelerini kapsayan tur paketlerinin oluşturulabileceğini ifade ettiği öğrenildi.

Bu hedeflere ulaşılması için iki bakanlığın yetkililerinin yer aldığı bir çalışma grubu oluşturulması ve bu çalışmaların ivedilikle sonuçlandırılması kararlaştırıldı.

Toplantıda, iki ülkenin kültür varlıklarının korunmasının turizm için de önemli olduğu dile getirildi.

Bulgaristan turizm sektörünün Türk yatırımcılara açılması ve turizm alanında Türkiye'nin tecrübesini paylaşmasının da ele alındığı toplantıda konuşan Bakan Kurtulmuş, İstanbul’da Türkiye devletinin girişim ve önemli yatırımları ile Demir Kilise gibi önemli bir kültürel varlığın restorasyonunun yapılmasının ardından, Bulgaristan'daki Osmanlı dönemine ait eserlerin de restorasyonlarının yapılması gerektiğini belirtti.

Kurtulmuş, ziyaretinin devamında Bulgaristan Ulusal Tarih Müzesi’ni de gezerek incelemelerde bulundu.

Bakan Kurtulmuş, daha sonra Bulgaristan Kültür Bakanı Boil Banov ile bir araya geldi.

Burada konuşan Kurtulmuş, Türkiye ile Bulgaristan arasında hem kültür hem de turizm alanında yapılabilecek verimli bir işbirliğinden söz etti.

Kurtulmuş, “Aslında kültür ve turizm, birbirinden ayrı gibi görünse de, birbirini etkileyen iki alandır. Geçmişten çok derin ilişkileri olan iki ülke olarak kültür ve turizm ilişkilerimizi geliştirmek üzere çaba gösteriyoruz. Bulgarlar ve Türkler, aslında, Balkanlar’da uzun asırlar boyunca birlikte yaşama kültürüne sahip olan iki topum.” dedi.

Görüşmede ayrıca, Bulgaristan ve Türkiye arasındaki kültürel ilişkileri geliştirmek üzere ortak kültürel mirasın yeniden canlandırılması için işbirliği yapılması da ele alındı. Kültür varlıklarının korunması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği dile getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, daha sonra Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Aliş Haci’yi makamında ziyaret ederek, ülkedeki Müslümanlar hakkında bilgi aldı.

Sofya’da tek kalan, Osmanlı döneminde Mimar Sinan ekolünde kurulmuş bulunan Banya Başi Camisini ziyaret eden Kurtulmuş, Bulgaristan Parlamentosu Kültür Komisyonu Başkanı Vejdi Raşidov ile de görüştü.

Bakan Kurtulmuş, yarın başkent Sofya’nın Ulusal Kültür Sarayı’nda (NDK) düzenlenecek AB Turizm Bakanları toplantısına katılarak bir konuşma yapacak.

Osmanlıdan kalan ve Ulusal Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürülen hamam ile kiliseye dönüştürülen camiyi ziyaret edecek Kurtulmuş, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Michael Christidies ile bir görüşme yapacak.

Bakan Kurtulmuş, ayrıca Bulgaristan’daki Turizm kuruluşları, basın mensupları ve düşünce kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelecek.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 21:16
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