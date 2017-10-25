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Kültür otobüsü bu kez üniversite öğrencileri ile yola çıktı

Çankaya Belediyesi kültür gezilerinin son katılımcıları üniversite öğrencileri oldu. Ankara üniversitelerinden 630 öğrenci gezilere katıldı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 18:38
Kültür otobüsü bu kez üniversite öğrencileri ile yola çıktı

Çankaya Belediyesinin Nisan ayında başlattığı kültür gezilerinin son katılımcıları üniversite öğrencileri oldu. 2017-2018 eğitim yılının başlamasıyla Başkent’e gelen Hacettepe, ODTÜ ve Ankara üniversitelerinden 630 öğrenci, Çankaya Belediyesinin Kapadokya, Konya ve Eskişehir gezilerine katıldı.

Ankara dışına hiç çıkmayan vatandaşların bir günlüğüne de olsa farklı şehir görmelerini sağlayan Çankaya Belediyesi, bu kez de aynı imkanı üniversite öğrencilerine sağladı. 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Başkent'e gelen üniversite öğrencileri, Çankaya Belediyesinin kültür gezileri programından yararlandı.

Hacettepe, ODTÜ ve Ankara üniversitelerinden toplam 630 öğrenci, Kapadokya, Konya ve Eskişehir gezileri ile bir günlüğüne de olsa derslerden uzaklaşarak yeni yerler keşfetme duygusunu yaşadı. Uzman rehber eşliğinde gerçekleşen gezide Eskişehir'de; Kurşunlu Külliyesi, Balmumu Heykel Müzesi, Kent Park, Kapadokya'da; Derinkuyu Yeraltı Şehri, Güvercinlik Vadisi, Üç Güzeller, Ürgüp, Göreme, Konya'da ise Mevlana Türbesi, Meram Bağları, Alaeddin Tepesi gibi yerler gezildi.

Geziden duydukları memnuniyeti dile getiren üniversite öğrencileri, “Hepimiz ayrı şehirlerden geliyoruz. Eğitim için geldiğimiz Başkent'te böylesine güçlü ve samimi bir yerel yönetimin güvencesinde olmak bizim için büyük bir şans, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dediler. Kaynak : İHA

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 18:38
  1. Çankaya Belediyesi
  2. 2017-2018 eğitim yılı
  3. Hacettepe
  4. ODTÜ
  5. Kapadokya
  6. Konya
  7. Eskişehir
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