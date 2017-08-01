Kültür merkezi değil terör okulu

FARUK ARSLAN / İSTANBUL - Siyaset, sanat, spor ve daha nicesi... Türkiye’yi hedef alan taşeron terör örgütleri birçok olanda kamufle olarak yıkıcı faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor. Militan kazanmak için çocukları hedef seçen PKK ve DHKP-C gibi kardeş terör örgütlerinin, İdil Kültür Merkezi’nde küçük çocuklara sanatsal faaliyet kılıfıyla terör marşları söylettikleri tespitine varıldı. Koro halinde terör marşı söylediğinden habersiz çocukların görüntülerinin kayda alındığı belirlendi.

SANAT KILIFIYLA TOPLADILAR…

İstanbul Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi’nin ‘terör okulu’ gibi faaliyet yürüttüğü bir kez daha tescilleyen görüntülere Akit ulaştı. Mezhepçi terör örgütü DHKP-C’nin uzantıları Grup Yorum ve Gençlik Federasyonu Derneği’ne ev sahipliği yapan İdil Kültür Merkezi’nde, 2016 Ekim’inde kayda alınan görüntülerde, içerisinde “silah”, “kan”, “kavga” sözcükleri geçen, PKK ve DHKP-C marşı gibi hazırlanmış olan Grup Yorum’un “Haklıyız kazanacağız” şarkısının söylettirildiği görülüyor. Dudak uçuklatıcı sözleri bulunan terör marşı, yaşları 10 ila 15 aralığındaki minik çocuklara koro halinde söylettiriliyor. Arkadaşlarıyla oyunlar oynamaları, birbirlerine sevgi sözcükleri kurmaları gereken dönemlerinde çocuklar, sıkılı yumruklarıyla, anlamını dahi bilmedikleri militanca sözler bulunan şarkıyı söyleyerek terörize oluyor.

GRUP YORUMCULAR BAŞROLDE

Körpe yavrulara sol eller havada söyletilen “Haklıyız Kazanacağız” şarkısına, Grup Yorum solistleri de eşlik ediyor. Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan Grup Yorum üyeleri Ali Aracı, İnan Altın, Selma Altın, Sultan Gökçek, Fırat Kıl, Dilan Poyraz, Helin Bölek ve Abdullah Özgün’ün, İdil Kültür Merkezi’nde sanatsal faaliyet kılıfıyla çocuklara terör marşı okutmaları tepki çekti.

‘BERKİN’LER BÖYLE YETİŞİYOR!

Okmeydanı’ndaki kültür merkezi görünümlü ‘terör okulu’nda çekildiği ortaya çıkan görüntüler, akıllara DHKP-C’li Berkin Elvan’ı getirdi. 15 yaşındaki Berkin Elvan, 2013 yılındaki Gezi kalkışmasında polise taş attığı sırada vücuduna isabet eden gaz kapsülü sonucu ölmüştü. Küçük yaşta terörize edilerek polislere saldırttırılan Berkin Elvan’ın öldüğü yer de, İdil Kültür Merkezi’nde çocuklara terör marşı söylettirilen Okmeydanı’ydı.