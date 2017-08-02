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Kültür Komisyonu kuruluyor

Türkiye'nin yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının araştırılması ve takibini amaçlayan komisyon kurulacak. Kritik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:57
Kültür Komisyonu kuruluyor

Türkiye'nin kültür politikaları kapsamında önemli bir adım atılıyor. Yurtdışına kaçırılan kültür varlıklarının belirlenmesi ve mevcut varlıkların korunması için çalışmalarda bulunulacak.

Yurtdışındaki ürünlerin iadesi için faaliyetlerde bulunulacak.

Alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi kapsamında Meclis Araştırma Komiyonu'nun kurulmasına karar verildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

27 Temmuz'da alınan karar ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanan bildiri kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karar:

ÇALINAN ÜRÜNLER LİSTELENDİ

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde çok sayıda tarihi eserin çalındığı biliniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu kapsamdaki tespit çalışmalarında yüzlerce esere ait bilgiler mevcut. Listeye http://www.kulturvarliklari.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

BÜLENT TURAN PAYLAŞTI

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı karar için "Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarımızın araştırılıp ülkemize kazandırılmasını amaçlayan komisyon kurulması resmi gazetede yayımlandı" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:57
  1. kültür komisyonu
  2. tarihi eser
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