Kültür Bakanlığı'ndan PKK propagandası!

İşte o yazı:

Filmin başlangıcında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne hususi teşekkür edilerek; bir nevi “PKK propagandasını beraber yapıyoruz” denilmiştir. Şu kapkara sahne; bir zûl olarak, yeter de artar bile…

pkk propagandasına alet olan, diğer resmi kuruluşlar da unutulmamıştır. Bir teşekkür listesi gösterilir: T.C. Kars Valiliği, T.C. Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü, T.C. Kars İl Özel İdaresi, T.C. Erzurum Valiliği, T.C. Aşkale Belediyesi, T.C. Aşkale Zabıta Karakolu, T.C. Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de alkış alırlar… Yayınlarımıza rağmen Kültür Bakanlığı desteğini geri çekmedi ve film ücretsiz gösterilmeye devam ediyor.

Daha evvel yazdığımız iki makale ve hazırladığımız video ile pkk propagandası yapılan “Rauf” filmi ile alâkalı olarak, yetkili ve etkili şahısları ikâz etmiştik. Yazdıklarımızın “mes'ûl zevâtı” tam manasıyla tatmin etmediğini zannediyoruz. Çünkü hâlâ “pkk propagandası” alenen, resmî kurumlar tarafından yapılmaya devam ediliyor. 4 Ocak 2017 Çarşamba akşamı, İzmir-Konak Belediyesi sponsorluğunda, Türkan Saylan Kültür Merkezinde; filmin yapımcıları ve yönetmenleri Soner Caner ve Barış Kaya'nın iştirâkiyle, ücretsiz gösterim yapıldı. Bu rezillik daha ne kadar sürecek, biz daha ne diyelim arkadaş?! Bu makalemizde de, filmin “vurucu” sahnelerinden ekran görüntüleri ve malumatlar ile yetkili ve etkili şahıslara sesleneceğiz. Dış güçlerin dirilişimize engel olmak için, her türlü aşağılık politika ile bize saldırdığı şu günlerde, adamların ekmeğine yağ sürmeyelim. Lütfen dikkat!..





Sahne 1: Filmin başlangıcında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne hususi teşekkür edilerek; bir nevi “pkk propagandasını beraber yapıyoruz” denilmiştir. Şu kapkara sahne; bir zûl olarak, yeter de artar bile…

Sahne 2: Köyün üzerinde bütün gece roketler uçuşmuş, sabaha kadar silah sesleri duyulmuştur. Sonuç, gün ağarınca belli olur. Bir terörist leşi getirilir ve tâzim seremonisi başlar…

Sahne 3: Kore Gazisi Hero dede; köy mektebinde, harp hatıralarını anlatmaya başlar. Bu esnada Rauf ve arkadaşları yaramazlık yapınca; muallim bey Rauf'u sınıftan kovar ve söylenmeye başlar: “Hero dedeyi niye çağırdım? Size Kore Savaşı'nı anlatsın, Millî duygularınız yükselsin diye çağırdım.” der… Millî duyguları yükseltmek için Kore Harbi'nin seçilmesi; bir yerlere, bir mesaj göndermek ile mi alâkalıdır? Neden Kore Harbi?

Sahne 4: Kece nine, film boyunca bir sandalyede oturup; kar-kış, sabah-akşam farklı sahnelerde, terörist Metin'in gelmesini bekler. Rauf'da kendisine destek olmaktadır…

Sahne 5: Rauf uyurken çatışma sesleri gelmeye başlar. Bu esnada Rauf'un annesi oğlunu severken “Çetinim, dağlarda mısın, kayalarda mısın, nerdesin?” diyerek ağıt yakar. Anlaşılan Rauf'un bir yakını da teröristtir…

Sahne 6: Rauf'un çalıştığı marangozhanenin sahibi Ahmet ustanın kızı Zara, bilinmeyen biriyle mektuplaşmakta; bu mektuplar, evin duvarındaki küçük bölmeye bırakılmaktadır. Kiminle yazıştığı ilerleyen sahnelerde ortaya çıkacaktır…

Sahne 7: Rauf ve arkadaşları bir kayanın üzerinde konuşmaktadırlar: “Bugün helikopter yok. Helikopter yoksa bugün çatışma da yok.” derler… Sanki Vatan'ı müdafaa eden emniyet kuvvetleri potansiyel suçludur. Bu mesaj çocukların ağzından verilmektedir…

Sahne 8: Köy minibüsünde iki şahıs sohbet etmektedir. “Bu sene dağa çıkan çok” deyip, köylerinden dağa çıkan teröristleri sıralamaya başlarlar: “İsa'nın oğlu Fiko, İmam Hüso'nun oğlu Akif, Kece ninenin oğlu Metin, Hüsrev'in kızı Naze!.” Sahnedeki diyalog, hususiyetle bir imamın oğlunun dahi terörist olabileceğini dayatmak için, nokta atışı yapılmıştır…

Sahne 9: Filmde 20 yaşında olan Zana, mektuplaşma işine devam etmektedir. Ona âşık [???] olan 9 yaşındaki Rauf ise; bir rakibi olduğu endişesiyle, üzgün gözlerle onu izlemektedir…

Sahne 10: Yaşlı bir çift, Rauf'un çalıştığı marangozhaneye gelirler ve bir tabut siparişi vermek istediklerini söylerler. Ahmet usta olmadığı için Rauf; boy, yaş, kilo sorar. Yaşlı adam “18 yaşında” diye cevap verir. Bahse konu olan mevta, bir teröristtir. Aynı sahnede, üstüne basa basa 18 yaş mevzuu irdelenerek, emniyet kuvvetlerinin gencecik insanları öldürdüğü izlenimi verilir…

Sahne 11: Dananın kuyruğu kopar ve Zana'nın mektuplarının sırrı ortaya çıkar. Sahnede mektubun birinci sayfası gösterilir: “Heval Zana, gerilla güçlerimize katılım talebin ‘pkk gerilla komutanlığı' tarafından değerlendirilmiştir. En kısa zamanda sana ulaşacağız.” Mektup Türkçe'dir ve “pkk gerilla” yazısı sahnede karartılmış olmasına rağmen, alt yazıda apaçık yazılmıştır.

Sahne 12: Mektubun ikinci sayfasında: “Kadınlar özgür olmadan, Kürdistan'ın kuruluşu olamaz.” kısmı sayfada karartılarak gösterilmesine rağmen, alt yazıda apaçık yazılmıştır. Yani, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, “Kürdistan'ı kurmak için, evvela kadınlara hürriyet verilmelidir.” propagandasının sponsorudur…

Sahne 13: Ahmet usta ağlamaktadır. Yanına gelen Rauf'a “Zana dağa çıkmış” der. Dağlar bir terörist daha kazanmıştır artık…

Sahne 14: Rauf, Kece ninenin yanına gelir ve “Zana dağa çıktı” der. Alt yazıdaki ifade de ise, “Zana gerillalara katıldı” yazmaktadır…

Sahne 15: Zana, çatışmada öldürülmüştür. Rauf ve arkadaşları Zana'nın tabutu sal ile götürülürken köprünün üzerinden; filmin başından beri vurgu yapılan, Pembe-Hürriyet rengi çiçekleri aşağı atarlar. Hürriyete ölünce kavuşulur mesajı, sal ufka doğru ilerlerken, acıklı bir sahnede nakledilmiş ve film sona ermiştir…

Sahne 16: PKK propagandasına alet olan, diğer resmi kuruluşlar da unutulmamıştır. Bir teşekkür listesi gösterilir: T.C. Kars Valiliği, T.C. Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü, T.C. Kars İl Özel İdaresi, T.C. Erzurum Valiliği, T.C. Aşkale Belediyesi, T.C. Aşkale Zabıta Karakolu, T.C. Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de alkış alırlar…

Kaynak: Yeni Söz