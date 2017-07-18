Kulp’ta başarılı öğrenciler geziyle ödüllendirildi

Kulp Belediyesi ve Küçükçekmece Belediyesinin işbirliğiyle TEOG sınavında 110 ve üstü net yapan 51 Kulplu öğrenci İstanbul gezisine gönderildi. Öğrenciler ve kendilerine eşlik eden 4 öğretmenle birlikte havayoluyla İstanbul’a götürüldü. Öğrenciler, 3 gün boyunca İstanbul’un tarihi ve turistlik mekanlarını gezdi.

Geziye katılan Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı Abdulkadir Aslan, “Yoğun program kapsamında İstanbul’un birçok tarihi, kültürel ve dini yerleri gezme imkanı bulduk. Gezimizin sıkıntısız geçmesinde bize her türlü kolaylığı sağlayan Küçükçekmece Belediyesine ve bize bu imkanı sağlayan Kaymakamınız Sayın Fatih Dülgeroğlu’na kendim ve öğrenciler adına çok teşekkür ederim” dedi.

Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, “Nüfusun üçte birine yakını öğrencilerin oluşturduğu ilçemizde bu yıl başarı olarak TEOG ortalamamız oldukça iyi durumda. TEOG sınavında başarılı olan öğrencilerimize bu güzel etkinliği sağlayan ve kapısını her çaldığımızda destek veren Kkıymetli Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Fatih Dülgeroğlu’na aynı zamanda İstanbul Küçükçekmece Belediyesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.