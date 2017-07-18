Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kulp’ta başarılı öğrenciler geziyle ödüllendirildi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde TEOG’da başarılı olan öğrenciler İstanbul gezisiyle ödüllendirildi.

18 Temmuz 2017 Salı 18:45
Kulp’ta başarılı öğrenciler geziyle ödüllendirildi

Kulp Belediyesi ve Küçükçekmece Belediyesinin işbirliğiyle TEOG sınavında 110 ve üstü net yapan 51 Kulplu öğrenci İstanbul gezisine gönderildi. Öğrenciler ve kendilerine eşlik eden 4 öğretmenle birlikte havayoluyla İstanbul’a götürüldü. Öğrenciler, 3 gün boyunca İstanbul’un tarihi ve turistlik mekanlarını gezdi.

Geziye katılan Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı Abdulkadir Aslan, “Yoğun program kapsamında İstanbul’un birçok tarihi, kültürel ve dini yerleri gezme imkanı bulduk. Gezimizin sıkıntısız geçmesinde bize her türlü kolaylığı sağlayan Küçükçekmece Belediyesine ve bize bu imkanı sağlayan Kaymakamınız Sayın Fatih Dülgeroğlu’na kendim ve öğrenciler adına çok teşekkür ederim” dedi.

Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, “Nüfusun üçte birine yakını öğrencilerin oluşturduğu ilçemizde bu yıl başarı olarak TEOG ortalamamız oldukça iyi durumda. TEOG sınavında başarılı olan öğrencilerimize bu güzel etkinliği sağlayan ve kapısını her çaldığımızda destek veren Kkıymetli Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Fatih Dülgeroğlu’na aynı zamanda İstanbul Küçükçekmece Belediyesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:45
  1. İstanbul
  2. Fatih
  3. Diyarbakır
  4. Atatürk
  5. Kulp
  6. Ab
  7. Küçükçekmece
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mescid'i Aksa'ya polis eşliğinde baskın
    1. Mescid'i Aksa'ya polis eşliğinde baskın
    2. HDP'li 2 milletvekili hakkında..
    3. Dünyayı sarsacak transfer: 222 milyon..
    4. Rusya korkusu bunu yaptırdı!
    5. Mercedes 3 milyon aracını geri çağırdı
    6. Nusaybin'de patlayıcı ve mühimmat ele..
    7. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    8. AB Bakanı Çelik: Katılım müzakereleri..
    9. Otomobille ambulansa çarpan alkolü..
    10. Yangın tatbikatına rüzgar engeli
    11. Çorum’da yetiştiricilere 100 adet..
    12. Irak'tan Rusya'ya çağrı: Bize destek..
    13. Askerliğini yaparken yatağa mahkum oldu
    14. 'Seni görevinin başında değil,..
    15. Hakkari'de bir PKK'lı terörist etkisiz..
    16. Başkan albayrak yağmurdan olumsuz..
    17. "Sagna’nın imzalamasını istiyorum"
    18. Van Büyükşehir Belediyespor’a orta..
    19. Bursa’da yolcu otobüsleri çarpıştı: 4..
    20. “Balıkesir sporda adını dünyaya..
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!