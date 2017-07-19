Külliye’deki sürpriz görüşme başladı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe'de bir araya geliyor.

İki ismin de programında yer almayan görüşme, saat 12.10 sularında başladı.

Saat 11.53'te Başbakanlık tarafından görüşmeye ilişkin resmi açıklama yapılarak program bilgisi verildi.

Haftalık olağan görüşme yarın gerçekleştirilecekti. Ancak Başbakan Yıldırım yarın KKTC'de olacağı için görüşmenin öne çekilmiş olması muhtemel.

Bir diğer olasılık ise kulislerde sıkça konuşulan kabine revizyonu iddiası. Uzun süredir bu konuda çalışmaların sürdüğü iddiaları vardı.

Bugün kabine revizyonunun gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek.

BAŞBAKAN AÇIKLAMA YAPACAK

Başbakan Yıldırım görüşme sonrası açıklama yapacak.