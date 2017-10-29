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Külliye'deki resepsiyonda sürpriz davetliler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu akşam Külliye’de vereceği resepsiyona sürpriz konuklar katılacak.

29 Ekim 2017 Pazar 12:49
Külliye'deki resepsiyonda sürpriz davetliler

Cumhuriyetin ilanının 94'üncü yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kutlamalar kapsamında bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geniş katılımlı bir resepsiyonverecek. Resepsiyona siyaset, sanat, iş ve spor dünyasından isimler, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları da davet edildi. Davranışlarıyla tüm Türkiye'yi duygulandıran kişiler ve çeşitli başarılara imza atan vatandaşlar da resepsiyonun özel davetlilere arasında bulunuyor.

HAMDU SENA VE PAKİZE TEYZE...

Bursa'da meyve bahçelerinden geçerken hamile eşi için ağaçtan erik ve kayısı kopartan ve meyvelerin parasını ağaca asan minibüs şoförü Soner Kaya. Çorum'da anne ve babasını kaybeden bedensel ve zihinsel engelli yeğeni Murat Memiş'in bakımını 40 yıldır tek başına üstlenen Pakize Memiş, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iş elbiseleriyle bindikleri otobüste "koltuklar kirlenmesin" düşüncesiyle ayakta seyahat eden madencilerle bu davranışlarından ötürü madencilere incir ve mektup gönderen Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar da Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.

GİRİŞİMCİ KADINLAR DA DAVET EDİLDİ

Rize'de karla kaplı dik yamaçta, yeni doğum yapmış keçiyi sırtında, yavrusunu ise köpeğinin sırtındaki okul çantasına koyarak barınağa götüren 11 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin de resepsiyonun konukları arasında. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın resepsiyona davet ettiği isimler arasında girişimciler de yer aldı. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kuru inciri farklı bir şekilde kurutarak incir cipsini geliştiren annekız girişimciler Semra ve Gizem Ünal da Külliye'ye davet edilenler arasında. Malatya'da temizlik işçisi olarak çalıştığı tekstil fabrikasında, iplik üretiminden makinelerin bakımına kadar her şeyi öğrenen ve daha sonra kumaş fabrikası kuran Şehriban Şahin resepsiyona katılacak.

BOMBA BULAN DRONE YAPTI

Muş'ta terör örgütünün bölgeye verdiği zarardan etkilenerek, toprağa gömülü patlayıcıları bulabilen drone tasarlayan ortaokul öğrencisi Mert Delibalta da (üstte) Külliye'ye davetli...

Sabah

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 12:49
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Külliye
  • cemal günaycemal günay1 sa önce
    Devlet ile milleti buluşturmak bu olsa gerektir.
  • MilletMillet2 sa önce
    Bu suni gosterilere itibar etmem. İcraatlara bakarim. Laik devlet azacik yumusamis ama biz din dusmanliklarini unutmadik.
  • gkgk2 sa önce
    Amin
  • MUŞLUADAMMUŞLUADAM2 sa önce
    Cumhuriyeti bizim ecdadımız Besmele ile, Kuran'la, Salavat ı Şerifelerle, dualarla kurdu. Ama malesef 400 vekilin yarısı bile olmayan ANCAK 154 VEKİLİN EVET OYU İLE SEÇİLEN KAMAL ilk icraat olarak bu meclisi feshetmek, tasfiye etmek olmuştur. Kendisine muhalif olanları tasfiye edip ATAMA YOLUYLA VEKİL ATAMIŞTIR. KAMAL ATTATÜRÜK HİÇBİR ZAMAN HALKIN DESTEĞİNE MAZHAR OLAMAMIŞTIR/OLMAMIŞTIR. KANUNLA BİR LİDERİN HALKINDAN KORUNMASI BİLE NE KADAR ACINACAK BİR DURUM OLDUĞUNU GÖSTERMEYE YETER , ARTAR BİLE. Liderimiz girdiği tüm seçimleri halkın oyunu ve teveccuhunu artırarak kazanan RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR, halkın hiçbir desteğini ve teveccuhunu kazanamayan ve kanunla korunan KAMAL ATTATÜRÜK DEĞİLDİR.
  • NecoNeco2 sa önce
    Hep boyle olsun ki birlik ve beraberlik tam manasi ile pekişsin milletimize selam
  • Ali kocAli koc2 sa önce
    Ya nerden.nereyeeee. İste bu halkinbaskaniallahim razi olsun basimizdan ayirmasin amin
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