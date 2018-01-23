Külliye'deki güvenlik zirvesi sonrası açıklama

Bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, ilgili Başbakan Yardımcıları ile Bakanların katıldığı Güvenlik Toplantısı yapıldı. Toplantının ana teması Afrin operasyonuydu. Toplantıdan sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.



Kalın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

:"Özgür Suriye Ordusu unsurları ve onlara destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait birlikler, Afrin'de tespit edilen bölücü terör örgütüne ait hedefleri imha ederek, güvenli bir şekilde ilerleyişlerini sürdürmektedir. Terörist unsurlarla sivil halkı ayırt etme konusundaki hassasiyetimiz, her operasyonumuzda olduğu gibi burada da en üst düzeydedir."



"Geçmişte pek çok örneğini gördüğümüz dezenformasyon faaliyetlerinin Zeytin Dalı Operasyonu'nda da tekrarlandığını üzüntüyle müşahede ediyoruz. Medyamız başta olmak üzere tüm kamuoyumuzu bu tür yalan, yanlış, çarpıtma mahiyetindeki provokatif haberlere, görüntülere, dedikodulara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Adli ve idari birimlerimiz, bu tür dezenformasyon faaliyetlerini yakından takip ederek gerekli müdahaleleri hukuk çerçevesinde süratle ve kararlılıkla yapacaklardır."



"Bölücü terör örgütü bölgeden tamamen temizlenene, Suriye’nin asli sahipleri olan ve 3,5 milyona yakını halen ülkemizde yaşayan kardeşlerimiz güvenle evlerine dönene kadar operasyonlarımız sürecektir."