Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Külliye'deki güvenlik zirvesi sonrası açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden gerçekleştirilen Afrin Güvenlik zirvesi sonrası açıklama yaptı.

23 Ocak 2018 Salı 15:10
Külliye'deki güvenlik zirvesi sonrası açıklama

Bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, ilgili Başbakan Yardımcıları ile Bakanların katıldığı Güvenlik Toplantısı yapıldı. Toplantının ana teması Afrin operasyonuydu. Toplantıdan sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. 

Kalın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

:"Özgür Suriye Ordusu unsurları ve onlara destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait birlikler, Afrin'de tespit edilen bölücü terör örgütüne ait hedefleri imha ederek, güvenli bir şekilde ilerleyişlerini sürdürmektedir. Terörist unsurlarla sivil halkı ayırt etme konusundaki hassasiyetimiz, her operasyonumuzda olduğu gibi burada da en üst düzeydedir."

"Geçmişte pek çok örneğini gördüğümüz dezenformasyon faaliyetlerinin Zeytin Dalı Operasyonu'nda da tekrarlandığını üzüntüyle müşahede ediyoruz. Medyamız başta olmak üzere tüm kamuoyumuzu bu tür yalan, yanlış, çarpıtma mahiyetindeki provokatif haberlere, görüntülere, dedikodulara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Adli ve idari birimlerimiz, bu tür dezenformasyon faaliyetlerini yakından takip ederek gerekli müdahaleleri hukuk çerçevesinde süratle ve kararlılıkla yapacaklardır."

"Bölücü terör örgütü bölgeden tamamen temizlenene, Suriye’nin asli sahipleri olan ve 3,5 milyona yakını halen ülkemizde yaşayan kardeşlerimiz güvenle evlerine dönene kadar operasyonlarımız sürecektir."

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 15:10
  1. Afrin
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Hulusi Akar
  4. İbrahim Kalın
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK balistik füze denemelerine başladı!
    1. TSK balistik füze denemelerine başladı!
    2. Reyhanlı'ya roket atıldı
    3. Beşiktaş 'kral' için kesenin ağzını açtı
    4. Netanyahu'ya soğuk duş! Gitmediler...
    5. Afrin operasyonu Hayko Bağdat'ı kudurttu
    6. Akşener'in MHP rozeti tartışmalara..
    7. Servet Çetin hakkında flaş karar
    8. Fransa'dan Afrin operasyonu açıklaması
    9. Davos'ta dikkat çeken isim!
    10. Tüm zamanların tarihi rekoru kırıldı!
    11. Doğum gününde dehşet anları!
    12. PKK işte böyle rezil oldu! Kendi..
    13. Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD..
    14. Altın yatırımcısı dikkat!
    15. Fikret Orman adaylığını açıkladı
    16. Etsiz çiğ köftenin standardı belirlendi
    17. ABD bu sözlerini unuttu mu?
    18. İstanbul'da bundan sonra böyle..
    19. Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın..
    20. Aytun Çıray iyice saçmaladı
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    KKTC'de öfke büyüyor!
    KKTC'de öfke büyüyor!
    Büyük destek! '52 bin kişiyle göreve hazırız'
    Büyük destek! '52 bin kişiyle göreve hazırız'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 23.01.2018
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    İşte Zeytin Dalı harekatının ilk şehidinin vasiyeti
    İşte Zeytin Dalı harekatının ilk şehidinin vasiyeti