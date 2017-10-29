Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yılı, yurt genelinde ve yurt dışındaki temsilciliklerde çeşitli törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Erdoğan, burada tebrikleri kabul etti.

Külliye'ye gelen isimler arasında, bakanların yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de yer alması dikkat çekti.