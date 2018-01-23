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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik zirvesi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi yapılacak.
23 Ocak 2018 Salı 10:17
Ayrıntılar geliyor...
Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 10:17
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