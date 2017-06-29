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Kullanılmayan ikamette çıkan yangın korkuttu

Eskişehir’de kullanılmayan bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:59
Kullanılmayan ikamette çıkan yangın korkuttu

Yangın, Zafer Mahallesi Pişkin sokakta bulunan bir ikamette meydana geldi. Kullanılmadığı öğrenilen tek katlı binanın, kapısını kırmak suretiyle içerisine kimliği belirsiz kişi veya kişilerin girdiği iddia edildi. Arından çatıdan yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, boş bir ikametle karşılaştı. Evin içerisindeki alevlere müdahale eden ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Çıkış nedeni tam olarak belirlenemeyen yangının, sigara izmaritinden dolayı oluştuğu değerlendiriliyor.

Öte yandan ikametin müteahhit firmasına verildiği ve yakında yıkılarak yeni inşaat çalışmalarının başlayacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:59
  1. Eskişehir
  2. Yangın
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