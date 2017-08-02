Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kullanılmayan binada çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı

Konya’da gece saatlerinde kullanılmayan bir binada çıkan yangın,itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:00
Kullanılmayan binada çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı

Yangın, 02.20 sıralarında merkez Meram İlçesi Şükran Mahallesi Gürcü Hatun Sokakta bulunan iki katlı kullanılmayan bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin yükseldiği iki katlı bina itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik bir çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Yangının çıkışı araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:00
  1. Konya
  2. Meram
  3. Yangın
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dernekler aracılığıyla terör örgütü PYD'ye gönderildi!
    1. Dernekler aracılığıyla terör örgütü..
    2. Beşiktaş'ta 3 futbolcu elde kaldı
    3. 61 yaşında çocuk katili oldu
    4. Tekirdağ'da korkunç görüntü! Bu hale..
    5. Kurbanlıklar satışa çıktı!
    6. Balta sürprizi! TFF 1. Lig'e...
    7. Sinop'ta otomobil ikiye bölündü
    8. Afganistan'da uluslararası askeri..
    9. Bankalar zirveyi gördü!
    10. Mersin'de müşterilerinin kalbinden..
    11. Galatasaray'da yılın bombası Luis Nani
    12. O belediye başkanından teröristlere..
    13. Flaş iddia! Fikret Orman, Yıldırım..
    14. Park Bahçe Müdürlüğü çalışmaları sürüyor
    15. Yolcu otobüsünde kaçak sigara ele..
    16. İhracatta fındık dışındaki ürünlerde..
    17. Göztepespor'da 8 ayrılık birden!
    18. TIR'dan 19 bin paket kaça sigara..
    19. Aydın Valiliği'nden dolandırıcılık..
    20. Kaçakçılara göz açtırılmıyor
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Akar'ın ardından Erdoğan'dan flaş talep!
    Akar'ın ardından Erdoğan'dan flaş talep!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Fatih Terim'in işsizlik maaşı dudak uçuklattı
    Fatih Terim'in işsizlik maaşı dudak uçuklattı