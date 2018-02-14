Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kullanılması yasaklanmıştı! Afrin'de ele geçirildi

Afrin'de Ottawa anlaşması ile kullanımı yasaklanan çok sayıda anti-personel mayınları ele geçirildi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 12:34
Kullanılması yasaklanmıştı! Afrin'de ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan bölgelerde, Ottawa Antlaşması ile kullanımı yasaklanan çok sayıda anti-personel mayını ele geçirildi.

TSK tarafından Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürdürülüyor.

Sivillerin zarar görmemesi için her türlü hassasiyeti gözeten TSK, harekatın başladığı 20 Ocak'tan bu yana teröristlerce kullanılan çok sayıda muhtelif tipte silah, mühimmat, araç ve gereç ele geçirdi.

Terör örgütlerinden 10-12 Şubat tarihlerinde temizlenen bölgelerde, Ottawa Antlaşması ile kullanımı yasaklanan çok miktarda anti-personel mayını da bulundu.

Tespiti zor olan anti-personel mayınları, bölgede yaşayan sivilleri tehdit ediyor. TSK ve ÖSO birliklerine, yasaklanan söz konusu mayınla zayiat verdirmeyi hedefleyen kanlı örgütün, insani hiçbir hassasiyeti olmadığı da bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Yasaklanan anti-personel mayını, çoğu masum ve korunmasız siviller ile özellikle çocuklardan oluşan yüzlerce kişinin ölümüne ya da sakatlanmasına neden oluyor. Bu mayınlar, mültecilerin ve iç göçe maruz kalan kişilerin yurtlarına dönmelerine mani olduğu gibi yerleştirildikten sonra yıllarca diğer vahim neticelere de yol açabiliyor.

İHA'lar için brandalı önlem

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarının terk edip kaçtıkları birçok barınak, sığınak ve beton mevzi de ele geçirildi.

Bazı sığınakların girişlerinin gizlenme şekli ise dikkati çekti.


Teröristlerce kazılan sığınakların özellikle İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından tespitinin önlenmesi için girişlerinin ağaç altlarına yapıldığı belirlendi. Ayrıca bu sığınakların girişlerinin de naylon branda ile kapatılarak kamufle edilmek istendiği saptandı.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 12:34
  1. Ottawa Antlaşması
  2. anti-personel mayını

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'yi uçuracak Rusya planı! 100 milyar dolar...
    1. Türkiye'yi uçuracak Rusya planı! 100..
    2. ABD Türkiye'ye bunu yapamadığı için..
    3. ABD'de neler oluyor? Önce Trump'ın..
    4. TRT'nin unutulmaz isminden kötü haber
    5. Rusya son 20 yılın rekorunu kırdı
    6. Kullanılması yasaklanmıştı! Afrin'de..
    7. 'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse..
    8. MEB Müsteşarı Tekin'den yönetmelik..
    9. Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    10. Türk füzeleri vurmadan önceki son kare!
    11. Türkler tatil için rotayı Rusya’ya..
    12. Rusya'dan ABD saldırısı hakkında flaş..
    13. Finale kalan Nurten öğretmen adını..
    14. 60 ülkeye mermer ihraç ediliyor
    15. Türk bilim insanları yaptı! 180 milyon..
    16. İstanbul Üsküdar'da banka soygunu
    17. İttifak için kritik görüşme! Erdoğan'a..
    18. CHP'den skandal Enis Berberoğlu..
    19. İdlib’de 300 bin sivil yer değiştirdi
    20. İbrahim Kalın meydan okudu: Biz..
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
    Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur
    Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’