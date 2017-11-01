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Kulislerde bomba iddia! Davutoğlu'nun adı geçiyor

TBMM'de iki yıllık görev süresini dolduracak olan İsmail Kahraman'ın koltuğu için yapılacak seçimler için geri sayım başladı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 16:06
Kulislerde bomba iddia! Davutoğlu'nun adı geçiyor

Adaylık başvurularının 12 Kasım'da başlayacağı, 17-21 Kasım arasındaki 5 günlük süre içinde de Genel Kurul'da seçimlerin yapılacağı iddia ediliyor. T24'ten Hülya Karabağlı seçimlerde Ahmet Davutoğlu ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

TBMM'de iki yıllık görev süresini dolduracak olan İsmail Kahraman'ın koltuğu için yapılacak seçimler için geri sayım başladı. Adaylık başvurularının 12 Kasım'da başlayacağı, 17-21 Kasım arasındaki 5 günlük süre içinde de Genel Kurul'da seçimlerin yapılacağı iddia ediliyor. T24'ten Hülya Karabağlı seçimlerde Ahmet Davutoğlu ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Meclis’te başkanlık, başkanlık divanı ve grup başkanvekilliği seçimleri için kulisler hareketlendi.

Belediye başkanlarıyla ilgili ‘istifa’ krizini sonuçlandıran Erdoğan’ın iki yıl önce başkanlık koltuğuna oturttuğu İsmail Kahraman’ı değiştirmeyi düşündüğü iddi ediliyor.

T24'ten Hülya Karabağlı'nın aktardığı bilgiye göre seçimlerde Ahmet Davutoğlu'nun etkisi olacak.

Yazının tamamı şöyle;

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şu ana kadar kimseyi işaret etmediği belirtilirken kulislerde ilginç iddialar dolaşıyor. 2019'a kadar olan sürece dikkat çekilen kulislerde,

güçlü Meclis Başkanı profili olmayacağı belirtiliyor. Düşük profilli bir isim ile yola devam edileceği anlatılıyor. Lobi faaliyetlerinin gözlerden kaçmadığı Başkanlık yarışında TBMM Başkanı İsmail Kahraman neşesiz hali gözden kaçmadı. Kahraman, Meclis bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sakin haliyle dikkat çekti.

DAVUTOĞLU'NUN SEÇİMLERE ETKİSİ OLABİLİR

İktidar kulisinde, TBMM Başkanlığı seçiminde bir şekilde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun etkisi olabileceği belirtiliyor. Meclis Başkanlığı seçimi gizli oy ve açık tasnif yapıldığına işaret ediliyor. AK Parti grubunun içinden oylama sürprizi olabileceği de konuşuluyor.

Ahmet Aydın, Burhan Kuzu, Nabi Avcı ve Bekir Bozdağ

Kulislerde, TBMM Başkanlığı adaylığı için uzun zamandır konuşulan isimler yine gündemde. TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ismi yine aday listesinde. Prof. Burhan Kuzu, Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ve eski bakan Nabi Avcı'nın yarışta olduğu görülüyor. Ancak, AK Parti içinde milletvekillerinin tercihlerinde Ahmet Aydın'ın adı öne çıkıyor.

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oy açık tasnif ile yapılıyor. Birinci ve ikinci oylama sonucunda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu aranıyor. Üçüncü tur oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu gerekiyor. Buna göre ilk iki oturumda 367, üçüncü oturumda da 276 adet milletvekilinin bulunması isteniyor. Üçüncü oylamaların sonucunda salt çoğunluk elde edilemezse bu oylama sonucunda en çok oy alan ilk iki aday dördüncü oylamaya katılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday Meclis

Başkanı olmaya hak kazanıyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 16:06
  1. TBMM Başkanı İsmail Kahraman
  2. İsmail Kahraman
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Hülya Karabağlı
  • celebi poyrazcelebi poyraz1 sa önce
    Ahmet ..... 15 temmuz dahil 3 gün neredeydi onu söylesin sonra başkanlığa aday olsun...
  • YiğidoYiğido2 sa önce
    Burhan hoca olsun yoksa ,adamın gözleri açık gidecek.
  • tuzcutuzcu2 sa önce
    Az kaldı zaten herkes değişecek...
  • AkinAkin2 sa önce
    Ahmet Aydın olur çünkü Kürt seçmene ihtiyaç var birde Ahmet Aydın I'n ABDbağlantısı
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