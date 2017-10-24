Kuleli Askeri Lisesi'ni Kültür Bakanlığı istedi

Hamzaçebi’nin önergesini yanıtlayan Bakan Canikli, Kuleli Askeri Lisesi ile ilgili “Kuleli Askerî Lisesinin taşınmazları Millî Savunma Üniversitesinin kullanımına verilmiştir. Ana okul binasının ve arazisinin müze olarak kullanılmak üzere tahsisinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca talep edilmiş olup, lisenin diğer taşınmazlarının üzerinde liseye ait pek çok bina ve tesis bulunduğundan, Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi ile diğer bina ve tesislerin Millî Savunma Üniversitesince değerlendirilmesi çalışmaları devam etmektedir” değerlendirmesini yaptı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi’nin arazisiyle ilgili olarak, “Ana okul binasının ve arazisinin müze olarak kullanılmak üzere tahsisinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca talep edilmiş olup, lisenin diğer taşınmazlarının üzerinde liseye ait pek çok bina ve tesis bulunduğundan, Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi ile diğer bina ve tesislerin Millî Savunma Üniversitesince değerlendirilmesi çalışmaları devam etmektedir” dedi.

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Bakan Canikli’nin yanıtlaması üzere bir önergeyle “Tarihi boyunca bir bütün olarak görülüp değerlendirilmiş olan söz konusu ön bina ile arkasındaki 180 dönümlük alan neden birbirinden ayrı değerlendirilmektedir? Bu araziyi parçalamak doğru mudur? 180 dönümlük Kuleli Askeri Lisesi Arazisinin yeşil alan olarak değerlendirilmek üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığına devredilmesi düşünülmekte midir? İstanbul Boğazı’nın kıyısında, denize sıfır konumda yer alan, Türkiye’nin en güzel manzaralı alanlarından biri olan söz konusu arazinin yeşil alan haricinde bir amaçla değerlendirilmesi düşünülmekte midir?” sorularını yöneltti.