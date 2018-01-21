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Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca lira...

Polis ekiplerinin durdurduğu otobüsün buzdolabında 10 milyon lira değerinde 64 kilo altın ele geçirildi.

21 Ocak 2018 Pazar 15:37
Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca lira...

Bolu’da polis ekiplerinin durdurduğu otobüsün buzdolabında piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 64 kilo külçe altın ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları yol uygulaması sırasında, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan Irak Süleymaniye-İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yapan yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler otobüste yaptığı aramalarda otobüsün buzdolabına gizlenmiş 64 kilo 450 gram 60 miligram ağırlığındaki külçe altın ele geçirdi. Yakalanan altınların piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon TL olduğu kaydedildi. Yolcu otobüsü içerisinde bulunan H.E. (38) ve Ö.Y.(25) isimli şüpheliler ise gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 15:37
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