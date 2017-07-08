Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kulak temizliği hakkında bilmemiz gerekenler

Kulak kiri diye tabir edilen buşon aslında vücudun ürettiği salgılardır. Her insanın kulağı az ya da çok kir üretir. Kulak çubuğu, kulağı temizlemek yerine daha da kirletiyor.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:44
Kulak temizliği hakkında bilmemiz gerekenler

Kir kulak kanalını tıkadığı zaman sesin kulak zarına ulaşması zorlaşır. Bu durumda hastalarda kulak tıkanıklığı, işitme azlığı, kaşıntı daha nadiren kulak ağrısı oluşabildiğini söyleyen Liv Hospital Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Deniz Kaya "Aslında kulağımız kendi kendini temizler. Bu salgıların üretimi cilt yapısına bağlı olarak kimilerinde çok fazla kimilerinde çok az olabilir. Kulak içini kurcalamaya çalışmak, kulak pamuğu gibi yabancı cisimlerle içini temizlemek kulağın kendi kendini temizleme mekanizmasını bozarak temizlemek yerine kirlerin birikmesine yol açar” diyor.

Kulağımızın kirlendiğini nasıl anlarız?

Her insanın kulağı az ya da çok kir üretir. Kir kulak kanalını tıkadığı zaman sesin kulak zarına ulaşması zorlaşır. Bu durumda hastalarda kulak tıkanıklığı, işitme azlığı, kaşıntı daha nadiren kulak ağrısı oluşabilir.

Kulağımızı nasıl temizleyebiliriz?

Kulağın dış kısmını havlu veya peçetelerle silerek temizlenebilir. Kulak pamuğu gibi cisimler kullanmak çok da doğru değildir. Kimi zaman çok sık kir üretimi ve kulak tembelliğine bağlı kirin atılamaması olabilir. Cilt yapısına bağlı olarak bu durum çok sık da görülebilir. Bu durumda 2-6 ay aralıklarla kulak kirinin temizlenmesi gerekir. Bazı sakıncalarından dolayı kulak yıkama artık yapılmıyor. Sıklıkla kullanılan yöntem vakum cihazlarıyla yapılan temizlemedir. Mikroskop veya otoskop yardımıyla yapılır. Ağrılı bir işlem değildir.

Kulağım bir kez temizlendiğinde sürekli kir birikir mi?

Vakumla yapılan işlemlerde kullanılan yönteme bağlı kir birikmesi tekrar ortaya çıkmaz. Ancak kulakta bir sefer kir birikimi olduğunda temizleme yönteminden bağımsız olarak kir birikmeleri ilerleyen dönemlerde tekrar edebilir.

Kulak kirini engelleyecek ilaç var mı?

Hiçbir ilaç kir üretimini engellemez. Üretilen salgılar vücut için gerekli fizyolojik akıntılardır. Bazı damlalar kir birikimi oluştuktan sonra kirlerin rahat çıkarılması maksatlı önerilebilir.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:44
  1. kulak temizliği
  2. kulak temizliği çubuk
  3. kulak kiri
  4. kulak kiri neden oluşur
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ünlü Kemalist kıvırdı! Ben onları kastetmedim...
    1. Ünlü Kemalist kıvırdı! Ben onları..
    2. Ankara'dan Suriyelilerle kardeşlik..
    3. Brezilyalı futbolcu sokak ortasında..
    4. Caniler itiraf etti: Yakalanmasaydık..
    5. O ülkeden FETÖ'ye darbe! Reddedildi...
    6. FETÖ'den ihraç edilen polis evinin..
    7. Kılıçdaroğlu: Bırakın tek yürüyeceğim!
    8. Türkiye'den Yunan bakana sert çıkış
    9. Aziz Yıldırım çılgına döndü! Yunan..
    10. Gemi denize indi, işçiler ikramiyeyi..
    11. Florya'da kıyım var! 15 futbolcu..
    12. Bayramda akaryakıta 1,3 milyar lira..
    13. Şova dönen yürüyüş D-100’ü kilitledi
    14. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bombası
    15. Putin ile Trump arasında ilginç..
    16. Besliyorlardı! Almanya'da PKK da..
    17. Flash TV'nin ünlü sunucusu arkadaşını..
    18. Putin'den Erdoğan'a büyük övgü!..
    19. Savcıdan Aysel Tuğluk'un avukatlarına..
    20. Erdoğan 15 dakika ile kurtulmuştu.....
    ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
    ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
    64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
    64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
    Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!
    Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!
    Deniz Baykal neden yürümediğini açıkladı!
    Deniz Baykal neden yürümediğini açıkladı!