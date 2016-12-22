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Kulak çınlamasının yanında bu belirtiler varsa...

Kulak çınlamasının yanında baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, işitme azlığı veya denge bozukluğu görülüyorsa ciddi bir sağlık sorunu olabilir.

Kulak çınlamasının yanında bu belirtiler varsa...
Eklenme: 22 Aralık 2016, 15:38
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Kulak çınlamasına karşı ne yapılmalı?

- Alkolden ve kafeinli içeceklerden uzak durun

- Sigarayı kesinlikle bırakın

- Düzenli olarak egzersiz yapın

- Dikkatinizi başka noktalara yöneltin

- Boyunu gerilmiş durumda bırakan bisiklet ve at binme gibi sporlardan kaçının

- İyi dinlenin

- Stresten kesinlikle uzak durun

- Radyo, televizyon ve müzik çalar gibi araçları düşük ses seviyesinde dinleyin

- Maden suyu tüketin

- Yüksek sesli çalışma ortamlarında kulak tıpacı kullanın

Kulak çınlamasının yanında bu belirtiler varsa...

- Çınlamanın şiddetli olması

- Baş ağrısı

- Bulantı ve kusma

- Baş dönmesi

- İşitme azlığı

- Denge bozukluğu

- Yüz felci gibi durumlar varsa tümör olabilir. Bu sebeple en kısa sürede bir beyin cerrahi uzmanına gidilmelidir.

Kulak çınlamasının nedenleri nelerdir?

- İç kulaktaki hücrelerin hasar görmesi

- Kulak kiri

- Orta kulak iltihabı

- Nezle 

- Sinüzit

- Kalabalık yerlerde çalışmak

- Alerji

- Kulak kemiğindeki değişimler

- Anemi (Kansızlık)

- Kadınlarda hormonal değişimler

- Baş veya boyun yaralanmaları

- Bazı ilaçlar

- Yüksek tansiyon

- Damar tıkanıklığı 

- Tiroid bezinin çok çalışması

- Cep telefonu kullanımı

 
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