Kulak çınlamasına karşı ne yapılmalı?
- Alkolden ve kafeinli içeceklerden uzak durun
- Sigarayı kesinlikle bırakın
- Düzenli olarak egzersiz yapın
- Dikkatinizi başka noktalara yöneltin
- Boyunu gerilmiş durumda bırakan bisiklet ve at binme gibi sporlardan kaçının
- İyi dinlenin
- Stresten kesinlikle uzak durun
- Radyo, televizyon ve müzik çalar gibi araçları düşük ses seviyesinde dinleyin
- Maden suyu tüketin
- Yüksek sesli çalışma ortamlarında kulak tıpacı kullanın
Kulak çınlamasının yanında bu belirtiler varsa...
- Çınlamanın şiddetli olması
- Baş ağrısı
- Bulantı ve kusma
- Baş dönmesi
- İşitme azlığı
- Denge bozukluğu
- Yüz felci gibi durumlar varsa tümör olabilir. Bu sebeple en kısa sürede bir beyin cerrahi uzmanına gidilmelidir.
Kulak çınlamasının nedenleri nelerdir?
- İç kulaktaki hücrelerin hasar görmesi
- Kulak kiri
- Orta kulak iltihabı
- Nezle
- Sinüzit
- Kalabalık yerlerde çalışmak
- Alerji
- Kulak kemiğindeki değişimler
- Anemi (Kansızlık)
- Kadınlarda hormonal değişimler
- Baş veya boyun yaralanmaları
- Bazı ilaçlar
- Yüksek tansiyon
- Damar tıkanıklığı
- Tiroid bezinin çok çalışması
- Cep telefonu kullanımı