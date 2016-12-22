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Kulak çınlamasına karşı ne yapılmalı?

- Alkolden ve kafeinli içeceklerden uzak durun

- Sigarayı kesinlikle bırakın

- Düzenli olarak egzersiz yapın

- Dikkatinizi başka noktalara yöneltin

- Boyunu gerilmiş durumda bırakan bisiklet ve at binme gibi sporlardan kaçının

- İyi dinlenin

- Stresten kesinlikle uzak durun

- Radyo, televizyon ve müzik çalar gibi araçları düşük ses seviyesinde dinleyin

- Maden suyu tüketin

- Yüksek sesli çalışma ortamlarında kulak tıpacı kullanın

Kulak çınlamasının yanında bu belirtiler varsa...

- Çınlamanın şiddetli olması

- Baş ağrısı

- Bulantı ve kusma

- Baş dönmesi

- İşitme azlığı

- Denge bozukluğu

- Yüz felci gibi durumlar varsa tümör olabilir. Bu sebeple en kısa sürede bir beyin cerrahi uzmanına gidilmelidir.

Kulak çınlamasının nedenleri nelerdir?

- İç kulaktaki hücrelerin hasar görmesi

- Kulak kiri

- Orta kulak iltihabı

- Nezle

- Sinüzit

- Kalabalık yerlerde çalışmak

- Alerji

- Kulak kemiğindeki değişimler

- Anemi (Kansızlık)

- Kadınlarda hormonal değişimler

- Baş veya boyun yaralanmaları

- Bazı ilaçlar

- Yüksek tansiyon

- Damar tıkanıklığı

- Tiroid bezinin çok çalışması

- Cep telefonu kullanımı