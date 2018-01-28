Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kulak çınlamasının nedenleri

Kulak çınlamasının bir çok nedeni olabilir. Özellikle baş dönmesi ve işitme kaybının eşlik ettiği çınlama iç kulakta bir tümör sonucu olabiliyor.

28 Ocak 2018 Pazar 18:54
Kulak çınlamasının nedenleri

Kulak çınlaması toplumda sıklıkla görülüyor ve kulak çınlaması yaklaşık 3 kişiden birini olumsuz etkiliyor. Kulak çınlamasının genellikle 30 yaş üstünde daha sık görüldüğünü belirten Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, kulak çınlamasına dair detaylar hakkında bilgi verdi.

 Hipertansiyon ve kas spazmları kulak çınlaması sebebi

Kulak çınlamasının objektif ve subjektif olarak iki şekilde görülüyor. Objektif kulak çınlamasında ses hem hasta hem de başkaları tarafından duyulabilirken subjektif kulak çınlamasında ses sadece hasta tarafından duyulabiliyor.

Objektif kulak çınlama sebepleri arasında hipertansiyon ve tümör gibi damarsal sebeplerin ve kas spazmları gibi nöromüsküler nedenlerin olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kazkayası, "Subjektif kulak çınlaması sebepleri ise dış kulak yolu, kulak zarı, orta kulak ve içerisindeki kemikçikler ile işitme organındaki patolojik problemlerden kaynaklanır.

Bunlar sinir ve damar tümörleri, meniere hastalığı, kulak kireçlenmesi, kafa travması ve akustik travma, ototoksik ilaçlar, kulak enfeksiyonları olabilir” dedi.

 Vitamin eksikliği ve şeker hastalığı kulak çınlamasına neden olabiliyor

Özellikle baş dönmesi ve işitme kaybının eşlik ettiği çınlama iç kulakta bir tümör sonucu olabiliyor. Bunun yanında vitamin eksiklikleri, iz element eksiklikleri (bakır, demir, çinko), hipotiroidi ve şeker hastalığı gibi sorunlar azımsanmayacak derecede kulak çınlamasına sebep olabilir.

 Tansiyon ve şeker kontrol altında tutulmalı

Kulak çınlaması tedavisinin korunma ile başladığını belirten Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, "Kulak çınlamasına yol açabilecek ses travması ve bazı ilaçlardan uzak durulmalı, tansiyon ve şeker kontrol altında tutulmalı” dedi. Son yıllarda maskeleme tedavisinin uygulandığını ve bu uygulamanın çınlamayı geçirmemekle birlikte çınlamanın huzursuz edici sesinden kurtulduklarını ve bir dereceye kadar fayda gördüklerini vurguladı."

 

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 18:54
  1. Kulak Çınlaması
  2. Tansiyon
  3. şeker
  4. vitamin eksikliği
  5. kas spazmı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kulak çınlamasının nedenleri
    1. Kulak çınlamasının nedenleri
    2. Alman siyasetçiden alçak ifade:..
    3. Hasip Kaplan haddini iyice aştı!
    4. Diyarbakır Türk bayraklarıyla süslendi
    5. Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
    6. PKK sevici Deniz Naki disipline sevk..
    7. Kastel Cündo köyü terör örgütünden..
    8. Afrin'de kirli ittifak! PYD için bakın..
    9. Kaftancıoğlu'ndan şehit cenazesinde..
    10. O saldırgan hakkında flaş karar
    11. Personel alana 2 bin lira
    12. Dağılan PYD'den yeni plan! Kandil..
    13. Batıdaki cephede bombardıman başladı...
    14. İçişleri'nden sert açıklama! Harekete..
    15. Az önce Burseya'da yakalandılar! İşte..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Refik..
    17. Galatasaray, Terim'le kendine geldi
    18. Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 5-2 yendi
    19. Reyhanlı'ya bir roketli saldırı daha!
    20. Çamaşır ipi hayatını kurtardı
    Batı'dan Mehmetçik'i güldüren haber! Gizli silah sandılar
    Batı'dan Mehmetçik'i güldüren haber! Gizli silah sandılar
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    İran'dan Afrin açıklaması: Türkiye ABD'nin...
    İran'dan Afrin açıklaması: Türkiye ABD'nin...
    Sanatçılara Afrin çağrısı: Meydana inin
    Sanatçılara Afrin çağrısı: Meydana inin
    TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama
    TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...