Bu haber 241 kez okundu

Kulak akıntısı neden olur?

Kulak iltihapları: Kulak akıntısının başlıca sebebi enfeksiyonlardır.

Kulak hasarları: Kulakta meydana gelen travmalar bu soruna yol açmaktadır.

Diğer nedenler ise şunlardır:

- Kafatasında meydana gelen kırık ve çatlaklar

- Kafatasının iç kulakta kalan kısmındaki Mastoid kemiğin iltihap kapması

- Ani irtifa değişikleri sonucu kulak zarının hasar görmesi

Kulak akıntısı nasıl tedavi edilir?

İltihap tedavisi

Kulak iltihabını iyileştirmek için kulak damlaları antibiyotikler ve Ağrı kesiciler kullanılır. Çok fazla iltihap üreten bazı orta kulak enfeksiyonlarında ise iltihabın akması için kulak zarının hafifçe delinmesi gerekebilir.

Kulak hasarı tedavisi

Hafif hasarlar genellikle kendiliğinden geçmektedir. Orta ve ileri düzeydeki hasarlarda kulak yolu kağıt yama ile kapatılarak iyileşme süreci hızlandırılabilir. Eğer kulak zarındaki hasar ciddi düzeyde ise, cerrahi müdahaleyle zarın dikilmesi gerekebilir.