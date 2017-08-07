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Kulağından tuttuğunuz gibi atın içeri Kılıçdaroğlu’nu!

Gazetemiz yazarı Mehtap Yılmaz, kaleme aldığı son yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanarak cezaevine gönderilmesi gerektiğini söyledi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 13:02
Kulağından tuttuğunuz gibi atın içeri Kılıçdaroğlu’nu!

Gazetemiz yazarı Mehtap Yılmaz, kaleme aldığı son yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanarak cezaevine gönderilmesi gerektiğini söyledi.

İŞTE MEHTAP YILMAZ'IN İLGİLİ YAZISI:

Şu sevindirik haline bakıyorum da...

Aynen Buz Devri’ndeki Sid...

“2019’da Erdoğan’dan nihai olarak kurtulacağışş... Demokraşiden yana olan bütünnn güçleri bir araya getireceğişşş ve Erdoğan’ı iktidardan indireceğişşş... Bundan keşinlikle emin olabilirşinişşş!

Türkiye güvenli diğiiiil!

Can ve mal güvenliği yoook!

Bir tişört giydinişşş diye tutuklanabilirşinişşş” diye yakınıyor.

“Bu kez iki gözüm önüme aksın ki abi... Elini ayağını öpeyim ki Erdoğan’ı indireceğiz söööz” diye AB’ye avuç açıyor.

AB’den merhamet dileniyor.

Niye?

Çünkü gittikçe batıyor...

CHP’nin başına uluslararası bir proje aparatı olarak konulduğunu biliyor. Ülkesine iftira ederek AB’nin Ortadoğu amaçlarına hizmet ediyor. 

FETÖ darbecilerine destek veriyor. Mitinginde tek tek tutuklu FETÖ’cülerin isimlerini okuyup alkışlattırıyor. Battıkça, batıyor... Sıkıştıkça, sıkışıyor... Enis Berberoğlu konuşur korkusuyla uykuları kaçıyor...

Yaz sıcağında boşuna mı ta İstanbul’a kadar topukladı sanıyorsunuz?

E malum... Can’cık korkağı sıkışınca Enis Berberoğlu’nu sattı ya... Enis Berberoğlu da konuşur diye korkuyor!

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 13:02
  1. Mehtap Yılmaz
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
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