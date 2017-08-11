‘Kulağı sağır şef’in vicdanı sağır şafzadesi’

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral geçtiğimiz günlerde Alman dergisine skandal açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert bir dille eleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu Alman Focus dergisine verdiği mülakatla, millet aleyhine içinde gizlediği ihaneti bütün hacmiyle ortaya koymuştur!” ifadelerini kullanan Saral “72 fırkayı sancağı altında huzur içinde himaye etmiş; hak, hukuk ve adalet kavramlarını mevhum olmaktan çıkartarak adeta müesseseleştirmiş bir medeniyetten tevarüs Türkiye’yi, iki cihan harbinin tek müsebbibi, ellerinde milyonlarca insanın kanıyla dolaşan, fırınlarında yakılmış insan cesetlerinin kokularını hala sokaklarından silememiş, faşizmden sabıkalı Almanya’ya şikayet eden Kılıçdaroğlu, bu tavrını hangi sosyolojik mensubiyet ve hangi adalet anlayışı üzerinden ifadelendirmektedir? Şeklinde konuştu.

Saral sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: Bu gün kılıçdaroğlu’nun hak ve adalet namına şikayet ettiği Türkiye, Almanya’nın ve zatında temsil ettiği emperyalist Batı’nın kan gölüne çevirdiği Ortadoğu’da vatanından olmuş milyonlarca mültecinin tek sığınağı, yegane dayanağı halinde bir adalet miğferi gibi dururken; Türkiye’de can ve mal güvenliği yoktur diyen Kılıçdaroğlu, akla, izana, vicdana, hakka ve hukuka karşı zerre kadar sorumluluk hissetmediğini de ortaya koymuştur. Türk vatandaşı kimliğini ile Türkiye’de siyaset yaparken devletini müfteri bir üslupla yabancı devletlere jurnalleyen bu zihniyet; sadece hakka, hukuka, akla ve vicdana karşı değil; bu milletin tarihine, kültürüne, değerlerine ve vatanına karşı da her hangi bir mesuliyet hissetmediğini açıkça ifade etmiştir. Bu devlete ve bu millete karşı mesuliyet hissetmeyenler; hangi lobiye, hangi kulise ve hangi şer odaklarına karşı mesuliyet içindedirler?..

İnce narin ensesini almanlara kiraya verip, can ve mal güvenliği umacılığıyla Türkiye’nin etrafını dikenli tellerle çevirerek bir zillet karantinasına davetiye çıkartmaya çalışan bu yanaşma zihniyete sormak istiyoruz; binlerce kişiyle Ankara’dan İstanbul’a “ADAVET!” naralarıyla yürürken önünüzden beli kırık, süngüsü düşük biri mi geçmiştir?! Balolarınız mı dağıtılmış, kabarelerinizi mi yuhlayan olmuştur?! Garsoniyerine “çiçek sulamaya” (!) gidenlerin önleri mi kesilmiş? Sirkinizde gösteri yapan şempanzelerin fıstıklarına mı el uzatılmıştır?! Nedir bu can ve mal güvenliği sahtekarlığı? 400 Kilometreyi binlerce kişiyle yürürken önünüzden bir fare bile geçmemesine rağmen, yani bir fare tıkırtısı dahi yokken bu umacılık niyedir?!

Neden mi? Öldürdüğünüzü sandığınız o muhteşem medeniyet, o görkemli savlet, muazzez bir lider sayesinde yeniden nabız sesi vermeye başlamıştır! Batı’nın duyduğu ve korkularını köpürten o ses, Tayyip Erdoğan’la birlikte Anadolu’da atmaya başlayan ve bütün mazlum coğrafyalarda makes bulan, o görkemli savletin nabız sesidir. Asırlardır dünya mazlumlarının hasretle beklediği, gerçek manada hak ve adaletin ayak sesidir. Seni korkuları adına konuşturan Batı, şimdi bu sesle kahrolmaktadır! Ve Sen! Kulağı sağır Şef’in vicdanı sağır güdücüsü, sen bu sesi duyamayacak kadar bu tarihe, bu medeniyete ve bu millete yabancısın!

Her söylediği ve yaptığı ile milletin beynini zonklatan, milli vicdanı sızlatan CHP, millet tarihinde bir çürük diştir ki; bütün menfi tesirleriyle sökülüp atılmadan bu millet huzura kavuşamayacaktır!